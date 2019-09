Keď sa ochrana prírody spojí s pomocou najslabším

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.9.2019 (Webnoviny.sk) - K ekologicky zmýšľajúcim obchodným reťazcom, ktorým nie je ľahostajný dopad ľudskej činnosti na životné prostredie, sa radí už aj PLANEO Elektro. Spotrebnú elektroniku, potreby do domácnosti či hračky si už od nich v neekologických taškách neodnesiete. Namiesto igelitu, ktorý sa ani po stovkách rokov nerozloží a ohrozuje zvieratá na životoch, vám poslúži taška z recyklovaného papiera. Tá sa dá recyklovať ešte niekoľkokrát a v prípade, že by sa predsa len dostala medzi kríky, po pár mesiacoch po nej nezostane ani stopa.Ale environment nie je jediná oblasť, na ktorú sa PLANEO Elektro výmenou igelitových tašiek za papierové zameralo. Kúpou každej papierovej tašky totiž zákazníci tejto najrýchlejšie rastúcej elektro siete predajní podporia aj Občianske združenie Integrácia , zameriavajúce sa na začlenenie detí s ťažším štartom do života. Celoslovenský projekt spája nielen deti z detských domovov, ale aj hendikepované a nadané deti a mládež, či ich vrstovníkov zo sociálne slabšieho prostredia. Návštevami nemocníc, krízových centier, detských domovov, organizovaním koncertov, súťaží a ďalších podujatí búra predsudky, rozvíja empatiu, posilňuje rešpekt, učí vzájomnej tolerancii."Spolupráca PLANEO Elektro s OZ INTEGRÁCIA spočíva vo venovaní 10 centov z každej predanej papierovej tašky a z podpory rôznych podujatí, ktoré toto občianske združenie organizuje. Organizovali sme napríklad oslavy Dňa detí na Detskej klinike NUDCH. Deťom sem prišli uľahčiť nie veľmi príjemné chvíle také hviezdy ako Robo Vittek, Michal Krištof, Ego, Twiinsky či Veronika Husárová," hovorí za PLANEO Elektro marketingový manažér Vitalij Fomenko.Aj vďaka zákazníkom PLANEO Elektro si mohlo koncom augusta splniť sen o Paríži 39 detí, ktoré s OZ Integrácia navštívili aj Disneyland. Počas výletu do Francúzska padli slzy šťastia, no zavládla najmä nefalšovaná detská radosť. "Ďakujeme našim zákazníkom, že nám pomáhajú pomáhať. Deti si predsa zaslúžia to najlepšie," dodáva V. Fomenko.