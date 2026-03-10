|
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
10. marca 2026
Keď sa posmrtný život zmení na romantické dobrodružstvo... Komu zvonia do pekla
Ak máte radi romantickú fantasy s humorom, silnými postavami a netradičným svetom, prvý diel série Hell’s Belles by vám nemal ujsť.
Zdieľať
Jaysea Lynn vytvorila príbeh, ktorý dokáže byť zároveň zábavný, dojemný aj prekvapivo optimistický.
To je Komu zvonia do pekla.
Hlavnou hrdinkou je Lily, žena, ktorá po smrti rozhodne neprežíva typický „pokojný odchod do večnosti“. Keď sa ocitne v posmrtnom svete, čaká ju realita, ktorá sa ani zďaleka nepodobá na predstavy, s ktorými vyrastala.
Bohovia tu pokojne postávajú v rade na kávu, víly prelietajú medzi ríšami a duše sa snažia nájsť nový zmysel existencie. Raj aj peklo fungujú trochu ako paralelné svety s vlastnými pravidlami – a Lily čoskoro zistí, že ju zvláštne priťahuje práve to miesto, ktorému by sa väčšina ľudí radšej vyhla.
Peklo totiž nie je iba miestom trestu. Démoni pri bráne majú plné ruky práce s prichádzajúcimi dušami a nutne potrebujú pomoc. Lily, ktorá si zo života odniesla množstvo skúseností zo zákazníckej podpory a zdravú dávku sarkazmu, sa ukáže ako ideálna posila.
Zrazu sa ocitá na takzvanom „Help Desku“ – akomsi pekelnom zákazníckom centre, kde sa riešia problémy duší, administratíva posmrtného života a občas aj menšie existenciálne krízy.
Kľúčovou postavou príbehu je Bel, generál démonov, ktorého Lily stretne pomerne náhodou. Od prvého momentu medzi nimi preskočí iskra – najprv v podobe priateľstva, neskôr aj niečoho oveľa silnejšieho. Bel nie je typický „temný démon“. Práve naopak – mnohých čitateľov prekvapí tým, že je emocionálne vyrovnaný, otvorený a schopný komunikovať svoje pocity. V romantickej fantasy, kde často dominujú morálne nejednoznační antihrdinovia, ide o pomerne netradičný typ hrdinu.
Jednou z najzaujímavejších myšlienok knihy je samotný koncept pekla. Jaysea Lynn ho nepredstavuje ako miesto večného zatratenia, ale skôr ako priestor na zmenu. Nie každá duša si zaslúži vlastný raj – no peklo nemusí byť konečným rozsudkom. Je to miesto, kde sa možno poučiť z vlastných chýb a pokúsiť sa stať lepším.
Táto filozofia dodáva príbehu prekvapivo optimistický tón. Posmrtný život tu nie je iba strašidelnou predstavou, ale skôr metaforou pre druhé šance a osobný rast.
Okrem Lily a Bela sa v príbehu objavuje množstvo vedľajších hrdinov – démoni, duše aj ďalšie nadprirodzené bytosti, ktoré vytvárajú živú komunitu posmrtného sveta. Možno sa vám zapáči predstava sveta, kde sa duše k sebe správajú s rešpektom, kde je komunikácia otvorená a kde sa konflikty riešia skôr rozumom než násilím. V žánri romantickej fantasy ide o pomerne nezvyčajný, no osviežujúci prístup.
Komu zvonia do pekla je kniha, ktorá dokáže prekvapiť. Spája humor, romantiku a fantasy do príbehu, ktorý je zároveň oddychový aj premýšľavý.
