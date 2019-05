Keď sa z obľúbenej detskej hry stáva hra o život

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 21. mája (WebNoviny.sk) - Keď som bola malá, moja najobľúbenejšia hra bola hra na schovávačku. Len čo sme prišli s kamarátmi zo školy, dokázali sme sa hrať na schovávačku celé popoludnie, až kým sa úplne nezotmelo. Nič nás netrápilo, len sme si slobodne behali po ulici a skrývali sa jeden pred druhým.Ako humanitárna pracovníčka na Ukrajine som navštívila mnohé školy. Jednou z nich bola škôlka pre deti, ktoré trpeli astmou. Učiteľky mi rozprávali ako boli deti v čase bombardovania v škôlke a potrebovali sa skryť. Išli s nimi hlboko do tmavej a vlhkej pivnice a snažili sa ich presvedčiť, že sa hrajú na schovávačku. Deti im však so strachom oponovali: "Pani učiteľka, to nie je hra, to je vojna." Bombardovanie v ten deň poškodilo strechu aj niektoré miestnosti. Nešla elektrina, kúrenie, voda. Napriek tomu, že tieto deti mali astmu, museli dlhé mesiace chodiť do takto poškodenej školy. Trauma z týchto dní im ostane v mysliach celý život.Konflikt na východnej Ukrajine trvá už 6 rokov a deti v ňom veľmi trpia.Každé štvrté dieťa v tejto oblasti potrebuje okamžitú psychosociálnu podporu.