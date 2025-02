Keď život chutí už 200 rokov – príbeh slovenského pokladu

Inšpiratívne dedičstvo

200 rokov výnimočnosti

20.2.2025 (SITA.sk) -Hubert už dve storočia napĺňa radosťou poháre na stopke a nezabudnuteľné okamihy života milovníkov pravého šumivého vína. V roku 2025 hrdo zdvíha jubilejnú čašu šumivého vína aj samotné vinárstvo, ktoré dalo svetu značku symbolizujúcu oslavu malých víťazstiev či veľkých životných míľnikov. Lahodné slovenské šumivé víno, vyrábané podľa originálnej francúzskej receptúry si za tie roky získalo srdcia ľudí a udržiava si pozíciu absolútneho lídra v šumivých vínach na Slovensku.V roku 1825 vzniklo prvé vinárstvo na výrobu šumivého vína mimo Francúzska a to práve v Bratislave na Radlinského ulici. Už o pár rokov získal zlatý klenot vyrábaný podľa tradičného francúzskeho receptu prvú medailu za čistotu a chuť na výstave v Pešti. O nevídaný rozmach vinárstva sa o 50 rokov neskôr postarali Johann a Pauline Hubertovci. Zakrátko sa stali dodávateľmi luxusného nápoja na dvor Františka Jozefa I. a jeho manželky Alžbety Bavorskej, známej ako Sissi. Cisár už v tom čase pochválil pravé šumivé víno vyrábane na území dnešného Slovenska slovami: "Toto šampanské je vynikajúce!" Hoci sa šampanským dnes označujú výlučne šumivé vína z francúzskej oblasti Champagne, naše šumivé víno dokázalo už krátko po svojom zrode ulahodiť aj vycibreným chutiam gurmánov z najvyšších vrstiev.Pred dvesto rokmi bolo šumivé víno symbolom prestíže a luxusu. Dnes vďaka moderným technológiám vinárstvo Hubert J.E. ponúka možnosť vychutnávať si výnimočné šumivé víno oveľa častejšie. Okrem výroby šumivého vína tradičnou metódou Hubert využíva všetky 4 metódy a prináša tak rozmanité portfólio produktov, v ktorom si to svoje preferované nájde každý milovník šumivého vína. Veľmi dôležitý je prírodný proces zrenia šumivého vína na ušľachtilých kvasinkách vďaka ktorým získava Hubert krásne jemné a dlhé perlenie. Vinárstvo Hubert J.E. sa v priebehu storočí stalo symbolom slovenskej dokonalosti vo výrobe šumivého vína a patrí medzi najstaršie značky na Slovensku. Prvenstvo v obľúbenosti tkvie v jeho výnimočnosti. Podieľa sa na nej umenie pivničných majstrov, ktorí kombinujú roky skúseností s modernými technológiami. Vďaka tomu každá jedna fľaša ukrýva celý príbeh značky a je výsledkom zbierania a úročenia poznatkov, poctivého remesla, precíznosti, tradície, umu a lásky, ktorej výsledkom je vysoká kvalita.Jednou z ikon vinárstva je nepochybne Hubert de Luxe. Je známy svojou elegantnou muškátovou vôňou a rafinovanou chuťou, vďaka ktorej sa stal nenahraditeľnou súčasťou rodinných osláv, romantických večerov i dôležitých životných jubileí. Nie je to len nápoj, ale aj symbol dobrého vkusu a vítaný hosť príležitostí, ktoré stoja za oslavu. V tomto roku máte o dôvod viac pozvať ho na oslavu aj vy.Už od svojho vzniku si vinárstvo Hubert J.E. udržiava najvyšší štandard kvality, ktorý oceňujú nielen odborníci na medzinárodných i domácich súťažiach, no najmä milovníci sektov, ktorým život s Hubertom chutí už 200 rokov. Pozdvihnite preto pohár na 200. výročie výnimočnosti aj vy a oslavujte život s noblesou a vďačnosťou.Informačný servis