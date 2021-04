Kedy by mohli zrušiť zákaz cestovania na dovolenku? Pôvodný termín sa podľa Klusa môže zmeniť

Opäť navrhne cestovný semafor

Zelené, červené a žlté krajiny

28.4.2021 (Webnoviny.sk) - V prípade pozitívnej epidemickej situácie nie je vylúčené, že od 15. mája bude opäť možné cestovať do zahraničia za účelom dovolenky. Na sociálnej sieti to napísal štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Martin Klus (SaS).Momentálne podľa neho stále platí termín zrušenia zákazu cestovania 28. mája, to sa však môže zmeniť.„Podobne uvažujú aj ďalšie štáty Európskej únie , čo dlhodobo prízvukujem ako jeden z argumentov koordinácie opatrení," uviedol Klus s tým že 6. mája by sa znovu malo prehodnocovať uvoľňovanie opatrení.Štátny tajomníka zároveň povedal, že bude aj naďalej navrhovať opätovné zavedenie takzvaného cestovného semaforu, aký fungoval minulý rok.„Ten sa postupne rozrastal o zoznam bezpečných „zelených“ krajín, ktoré sme mohli navštíviť bez povinnej karantény pri návrate domov," priblížil s tým, že Slovensko by sa mohlo vrátiť k režimu, ktorý rozlišoval červené (rizikové krajiny), žlté (menej rizikové krajiny, z ktorých by napríklad bol potrebný návrat s testom) a zelené krajiny (relatívne bezpečné). „Tento semafor sa bude odvíjať aj od množstva zaočkovaných," zdôraznil Klus.Zastupiteľské úrady SR vo svete by podľa štátneho tajomníka mali v prvej polovici mája štátnym orgánom dodať všetky aktuálne informácie o opatreniach, ktoré ďalšie krajiny zavádzajú.„Aby sme si mohli byť istí, že sa nám z tých turistických destinácií nevrátia rôzne varianty vírusov, ktoré by mohli byť veľmi nebezpečné pre zaočkovaných ľudí na Slovensku," dodal Klus.