Kedy čistiť klimatizáciu

Príprava na teplé jarné a letné mesiace by mala začať už na začiatku jari. Netreba ju podceniť, pretože nikdy neviete, kedy začne byť tak teplo, že budete potrebovať rôzne spôsoby, ako sa schladiť.

Medzi jeden z tých najpríjemnejších patrí klimatizácia, ktorá vám dokáže pomôcť v byte, dome alebo práci. Ak máte doma klimatizáciu, patríte medzi tú skupinu ľudí, ktorá zvláda letné horúčavy ľahšie ako tí ostatní.

Tým sa však všetko nekončí. Klimatizácia do bytu sama o sebe je len prostriedok, ktorý nám môže skvelo poslúžiť. Avšak okrem toho netreba zabúdať na jej starostlivosť, ktorá nie je vôbec zložitá, no o to potrebnejšia.

Čistenie klimatizácie má dve hlavné fázy. Čistenie exteriérovej a interiérovej časti. Externá časť klimatizačnej jednotky je náchylná na nečistoty, ktoré ju môžu poškodiť. Preto je dôležité čistiť jej okolie, hlavne ak je externá časť nízko položená a je v blízkosti stromov alebo kríkov.

Nemenej dôležité je čistenie internej časti klimatizácie, ktoré zahŕňa pravidelnú čistenie filtra. To vám pripomenie kontrolka. Interval jeho čistenia je približne raz za mesiac, niekedy ho stačí iba povysávať, inokedy je potrebná jeho výmena. S väčšími zásahmi do klimatizácie vám pomôžu odborníci. Tak nemusíte riskovať, že poškodíte vašu klimatizáciu.