Kedy má havarijné poistenie význam? Niekedy môže byť lepším riešením pripoistenie k PZP

1.11.2021 - Havarijné poistenie je vhodné pre každého držiteľa motorového vozidla, ktorý chce ochraňovať svoj majetok voči rôznym rizikám. Avšak jednoznačná odpoveď, dokedy sa „oplatí“ havarijne poisťovať automobil podľa finančných odborníkov neexistuje.Vo všeobecnosti sa havarijné poistenie odporúča uzavrieť najmä na nových vozidlách, ale sú aj prípady, kedy klientom finančne pomohlo aj pri desaťročnom alebo aj staršom aute. Havarijné poistenie má vždy význam, pokým všeobecná hodnota vozidla je vyššia ako doteraz zaplatené poistné za vozidlo.„V prípade starších vozidiel je rentabilnosť havarijného poistenia závislá od typu vozidla, jeho značky ale najmä od aktuálnej trhovej hodnoty vozidla. Havarijné poistenie určite odporúčame pre nové vozidlá, pre neskúsených vodičov, ak často cestujete do zahraničia, ak auto klient potrebuje pre svoju prácu a výpadok by mu spôsobil problémy, alebo pre služobné vozidlá,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Uniqa poisťovne Beata Lipšicová.Každý, kto auto nevyhnutne potrebuje pre svoje bežné fungovanie, by mal podľa riaditeľa pre neživotné poistenie vo FinGO.sk Štefana Fajnora zvážiť riziká súvisiace s užívaním svojho auta a zamyslieť sa, či má vytvorenú dostatočnú finančnú rezervu na pokrytie nečakaných opráv na aute alebo na kúpu nového auta, ak by to bolo potrebné.Naopak, havarijné poistenie sa podľa Lipšicovej neoplatí pre staršie motorové vozidlá s nízkou trhovou hodnotou. „Ak má napríklad auto hodnotu 500 eur a poistenie klienta stoji 300 eur, pričom má dohodnutú spoluúčasť 165 eur, určite sa mu už neoplatí,“ pokračovala Lipšicová.Ak však nejde o takýto jednoznačný prípad, je potrebné vždy zvážiť okrem aktuálnej trhovej hodnoty aj spoluúčasť, ale aj tzv. totálnu škodu, ktorú má v podmienkach daná poisťovňa. Hovorí o tom, do akej výšky trhovej aktuálne hodnoty auta ešte poisťovňa preplatí opravu.Na trhu poisťovne ponúkajú od 70 % do 100 %. Škoda na vozidle s havarijným poistením je podľa Lipšicovej považovaná za neefektívnu vtedy, keď náklady na opravu prekročia všeobecnú hodnotu vozidla v čase vzniku udalosti.Havarijné poistenie podľa Fajnora stojí priemerne od 2 % z novej hodnoty vozidla, pričom výška poistného môže byť aj vyššia, aj nižšia a odvíja sa aj od rôznych faktorov.„V niektorých prípadoch môže byť lepším riešením pripoistenie k povinnému zmluvnému poisteniu (PZP), ktoré je pre klientov cenovo dostupnejšie. Klienti v rámci PZP najčastejšie využívajú pripoistenie čelného skla, živelných udalostí, stretu so zverou, úrazové pripoistenie alebo rozšírené asistenčné služby,“ povedal pre agentúru SITA Fajnor.Aj Lipšicová z poisťovne Uniqa hovorí, že práve pre staršie vozidlá s nízkou trhovou hodnotou môže byť riešením PZP s pripoisteniami, ktoré si môže klient sám zvoliť.Havarijné poistenie poskytuje majiteľovi vozidla poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ktorou môže byť napríklad poškodenie, zničenie, krádež motorového vozidla, škody vzniknuté následkom živelnej udalosti, krádeže, vandalizmu alebo dopravnej nehody, bez ohľadu na to, či bola spôsobená vodičom vozidla alebo inou udalosťou.Z povinného zmluvného poistenia sa však vypláca škoda len poškodenému, vinník si opravu platí z vlastného vrecka. Havarijné poistenie kryje škody na vozidle klienta, avšak aj pri tomto type poistenia treba dať pozor na výluky z poistenia.V prípade záujmu o zafixovanie poistnej sumy na dlhšie obdobie je možné dohodnúť si pripoistenie GAP. Ide o poistenie finančnej straty. V prípade totálnej škody na vozidle alebo krádeže klient dostane nie zostatkovú či trhovú cenu vozidla, ale sumu, ktorú klient zaplatil u predajcu.