Keenanovi diagnostikovali rakovinu prostaty, má šancu na vyliečenie

Mike Keenan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Toronto 26. septembra (TASR) - Kanadskému hokejovému trénerovi Mikeovi Keenanovi diagnostikovali rakovinu prostaty. Podľa lekárov však existuje veľká šanca na úplné vyliečenie, keďže ochorenie aj vďaka pravidelným preventívnym prehliadkam objavili v ranom štádiu. Informoval o tom server tsn.ca.Keenan pôsobil ako tréner vyše 20 rokov v zámorskej NHL v kluboch Philadelphia Flyers, Chicago Blackhawks, New York Rangers, St. Louis Blues, Vancouver Canucks, Boston Bruins, Florida Panthers a Calgary Flames. S Rangers získal v roku 1994 Stanleyho pohár.V KHL viedol Metallurg Magnitogorsk, ktorý doviedol v roku 2014 k triumfu v play off a k zisku Gagarinovho pohára. V minulej sezóne do novembra zastával funkciu generálneho manažéra a trénera Červenej hviezdy Kchun-lun.