Keita premiérovým gólom naštartoval obrat Liverpoolu v Southamptone

Na archívnej snímke egyptský útočník Liverpoolu Mohamed Salah. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Southampton 6. apríla (TASR) - V piatkovom dueli 33. kola najvyššej anglickej súťaže zvíťazili futbalisti FC Liverpool na horúcej pôde v Southamptone 3:1. Premiérový gól v drese "The Reds" zaznamenal Naby Keita a strelecké suchoty prerušili aj Mohamed Salah s Jordanom Hendersonom.Hoci boli zverenci Jürgena Kloppa od začiatku aktívnejší, do vedenia išli paradoxne domáci. V 9. minúte nechala najlepšia obrana súťaže v pokutovom území trestuhodne nestráženého Shanea Longa, ktorý si po predĺžení centra Pierreom-Emileom Hojbjergom spracoval loptu a prudkou strelou k ľavej žrdi nedal Alissonovi šancu. O vyrovnanie sa postaral deväť minút pred koncom prvého dejstva Keita, ktorý zužitkoval center Trenta Alexandra-Arnolda z pravej strany. Na tvári 60-miliónovej letnej posily z RB Lipsko bolo po premiérovom góle v drese Liverpoolu vidno úľavu.povedal Klopp.Nerozhodný stav však trval až do 80. minúty, keď sa na stredovej čiare dostal k lopte Egypťan Salah a po samostatnom úniku ukončil osemzápasové gólové suchoty krížnou strelou k pravej žrdi.reagoval Klopp. Novinári sa v mixzóne pýtali Salaha, či počas gólovej akcie zvažoval prihrávku nabiehajúcemu Robertovi Firminovi:odpovedal Salah. O troch bodoch pre hostí definitívne rozhodol v 86. minúte striedajúci Jordan Henderson, ktorý sa do streleckej listiny zapísal prvýkrát od 23. septembra 2017, keď mu gól doslova na podnose naservíroval Firminouzavrel 51-ročný lodivod "The Reds", ktorí čakajú na titul od roku 1990.Kloppov náprotivok Ralph Hasenhüttl má v súčasnosti úplne iné starosti. Southamptonu patrí šesť kôl pred koncom 16. priečka s náskokom len piatich bodov na zónu zostupu.uzavrel 51-ročný Rakúšan.Liverpool sa posunul na čelo tabuľky s dvojbodovým náskokom pred Manchestrom City. Úradujúci majster však odohral o zápas menej.