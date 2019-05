Keita sa zranil, Liverpoolu bude chýbať do konca sezóny

Stredopoliar anglického futbalového klubu FC Liverpool Naby Keita. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liverpool 3. mája (TASR) - Guinejský futbalový stredopoliar Naby Keita bude chýbať Liverpoolu do konca sezóny. V stredajšom úvodnom semifinále Ligy majstrov na pôde Barcelony (0:3) utrpel zranenie priťahovača a nezahrá si dva mesiace. Po piatkovom tréningu to oznámil tréner "The Reds" Jürgen Klopp.Keita tak vynechá nielen domácu semifinálovú odvetu s Barcelonou (7. mája na Anfielde), ale aj zostávajúce dva zápasy anglickej Premier League proti Newcastlu United a Wolverhamptonu Wanderers.citovala Kloppa agentúra APA.