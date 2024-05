Keketiho ministerstvo cestovného ruchu a športu sa sťahuje do nových priestorov, podpísali už aj zmluvu

Spoločné prevádzkové náklady

15.5.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu ukončilo výber nového sídla. Podpísali s víťazom, so spoločnosťou Office Center Services, už aj zmluvu. Tá bude v krátkom čase zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. Celková cena nájmu je 19,94 eura mesačne s DPH za meter štvorcový, plochu tvorí celkom 4 975 metrov.Dokopy je to teda suma viac ako 99-tisíc eur. Cena bez DPH za meter je 16,62 eura. Pri prepočítaní celkových spoločných prevádzkových nákladov, energií, technického zariadenia nehnuteľnosti, vybavenia a parkovania na 10 rokov bol rozdiel medzi víťaznou a druhou ponukou takmer 400-tisíc eur. Rozdiel medzi víťaznou a treťou v poradí bol viac ako 600-tisíc eur.Primárne sa hľadanie zameralo na priestory, ktoré patria štátnym inštitúciám. Žiadna budova, ktorá by však spĺňala požiadavky, nebola podľa vyjadrení rezortu k dispozícii. Hľadanie sa preto rozšírilo aj do súkromného sektora.Ministerstvo cestovného ruchu a športu preto zabezpečilo v mesiacoch február až apríl realitný prieskum trhu s cieľom nájsť vhodný priestor pre rezort. Celý proces sa uskutočnil pod dohľadom Útvaru hodnoty za peniaze. Do dvojkolovej výzvy sa v úvode zapojilo 15 subjektov, po obhliadkach a diskusiách sa výber zúžil na tri vhodné možnosti.Nakoniec z finálneho výberu odporučila komisia jeden priestor. Minister Dušan Keketi minulý týždeň predložil na zasadnutí vlády návrh na riešenie budúceho nájmu priestorov ministerstva a organizácií v jeho pôsobnosti. Vláda uzatvorenie zmluvného vzťahu schválila, pričom zmluvu so spoločnosťou Office Center Services podpísali v utorok 14. mája.Ministerstvo bude mať svoje sídlo na Pribinovej v Bratislave. V priestoroch bude sídliť spoločne s Antidopingovou agentúrou a pripravovaným Fondom na podporu cestovného ruchu. Táto historická budova je technickou pamiatkou. Spoločnosť Office Center Services vznikla v roku 2019, sídlo má na dunajskom nábreží mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.Podľa Obchodného registra má v predmete podnikania aj prenájom nehnuteľností či skladovanie a pomocné činnosti v doprave. Spoločníkom firmy je developerská skupina J&T Real Estate Holding so sídlom na Cypre. Jej súčasťou sú spoločnosti J&T Real Estate Management (základné imanie takmer 2,7 milióna eur) aj J&T Real Estate (základné imanie vyše 26 miliónov eur), ktoré majú rovnaké sídlo ako Office Center Services.