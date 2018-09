Keňa chce v oblasti energetiky spolupracovať so slovenskými firmami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. septembra (TASR) - Keňa chce v oblasti budovania energetickej infraštruktúry a energetickej efektívnosti spolupracovať so slovenskými firmami. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, ktoré vo štvrtok navštívil štátny tajomník Ministerstva energetiky Kenskej republiky Simon Kachapin.Ten rokoval so štátnym tajomníkom slovenského rezortu diplomacie Lukášom Parízkom. Uviedol, že energetická infraštruktúra patrí medzi priority kenskej vlády. Partneri rokovali o možnostiach prepojenia tohto záujmu so slovenskými rozvojovými projektmi v Keni. Tie sa v súčasnosti zameriavajú najmä na zefektívnenie poľnohospodárstva, posilnenie malých farmárov, vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť.Kenská strana deklarovala záujem o slovenské technologické riešenia aj na podnikateľskom fóre v Košiciach, na ktorom sa zúčastnili podnikateľské subjekty oboch krajín zo stavebného, potravinárskeho a energetického sektora. Konalo sa začiatkom týždňa.