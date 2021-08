Keňan Kipchoge suverénne vyhral maratón mužov a obhájil zlato

Keňan Eliud Kipchoge sa v nedeľu v Tokiu stal suverénne olympijským víťazom v maratóne mužov. Časom 2:08:38 hodiny obhájil zlatú medailu z Ria de Janeiro, keď o 1:20 minúty predstihol Holanďana Abdiho Nageeyeho, bronz získal Belgičan Bashir Abdi (+1:22).





Muži - maratón:

Kipchoge je len tretím bežcom histórie, ktorý dokázal dvakrát za sebou vyhrať olympijský maratón. Napodobnil tak počiny šampiónov z rokov 1960 a 1964 Abebe Bikilu z Etiópie, resp. Waldemara Cierpinského z NDR, ktorý triumfoval v rokoch 1976 a 1980.Tridsaťšesťročný svetový rekordér v náročných podmienkach ukázal, že v záverečných kilometroch mu zostalo najviac síl. Po 30 kilometri sa odtrhol od súperov a nezadržateľne si dobehol pre druhé olympijské zlato. Súperov nechal bojovať len o striebro, ktoré získal Holanďan Abdi Nageeye. Ten v záverečnom finiši prekonal o dve sekundy Belgičana Bashira Abdiho. Ďalší Keňan Lawrence Cherono skončil s odstupom ďalších dvoch sekúnd bez cenného kovu na štvrtom mieste."Myslím si, že som dokázal naplniť predpoklady. Podarilo sa mi obhájiť zlato a dúfam, že to pomôže inšpirovať nasledujúce generácie. Veľa to pre mňa znamená, najmä v týchto časoch," citovala agentúra AFP obhajcu. "Minulý rok to bolo ťažké, OH museli preložiť o rok. Som rád, že sa organizátorom podarilo olympiádu a tento maratón uskutočniť. Je to znak, že svet sa už uberá správnym smerom do normálneho života," dodal Kipchoge, ktorý v Tokiu dokonal zlaté kenské maratónske double. V sobotu medzi ženami triumfovala jeho krajanka Peres Jepchirchirová.



1. Eliud Kipchoge (Keňa) 2:08:38 hod.,

2. Abdi Nageeye (Hol.) 2:09:58,

3. Bashir Abdi (Belg.) 2:10:00,

4. Lawrence Cherono (Keňa) 2:10:02,

5. Ayad Lamdassem (Šp.) 2:10:16,

6. Suguru Osako (Jap.) 2:10:41,

7. Alphonce Felix Simbu (Tanz.) 2:11:35,

8. Galen Rupp (USA) 2:11:41,

9. Othmane El Goumri (Mar.) 2:12:22,

10. Koen Naert (Belg.) 2:12:13