Keňan Kipsambu zvíťazil na 96. ročníku Medzinárodného maratónu mieru

Na snímke štart 96. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v pozadí Dóm Sv. Alžbety v Košiciach 6. októbra 2019. Foto: TASR - Roman Hanc Na snímke štart 96. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v pozadí Dóm Sv. Alžbety v Košiciach 6. októbra 2019. Foto: TASR - Roman Hanc

Víťazi MMM od roku 2000:



2019: Hillary Kibiwott Kipsambu (Keňa)



2018: Raymond Kipchumba Choge (Keňa)



2017: Reuben Kiprop Kerio (Keňa)



2016: David Kemboi Kiyeng (Keňa)



2015: Samuel Kiplimo Kosgei (Keňa)



2014: Gilbert Kiptoo Chepkwony (Keňa)



2013: Patrick Kiptanui Korir (Keňa)



2012: Lawrence Kimwetich Kimaiyo (Keňa)



2011: Elijah Kiprono Kemboi (Keňa)



2010: Gilbert Kiptoo Chepkwony (Keňa)



2009: Jacob Kipkorir Chesire (Keňa)



2008: Dejene Yirdawe (Etiópia)



2007: William Biama (Keňa)



2006: Edwin Kipchom (Keňa)



2005: David Maiyo (Keňa)



2004: Adam Dobrzynski (Poľsko)



2003: Grigorij Andrejev (Rusko)



2002: David Kariuki (Keňa)



2001: David Kariuki (Keňa)



2000: Ernest Kipyego (Keňa)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 6. októbra - Keňan Hillary Kibiwott Kipsambu triumfoval na 96. ročníku Medzinárodného maratónu mieru. Do cieľa prišiel s výrazným náskokom pred druhým Shumetom Akalnewom Mengistom z Etiópie. Je to 11. kenské víťazstvo za sebou.Okamžite po štarte sa na čele osamostatnila 10-členná skupina afrických favoritov. Tá sa však postupne trhala a na 27. kilometri už bola iba 5-členná. Do úniku sa neskôr dostali Keňan Hillary Kibiwott Kipsambu a Shumet Akalnew Mengistu z Etiópie. Na 40. kilometri sa Keňan odpútal od svojho súpera a osamostatnil sa na čele. Vysoké tempo si udržal až do cieľa a pomerne suverénne triumfoval.