Keňan Njeri prekonal v Štrbe 20-ročný rekord, Sahajda skončil druhý

Na archívnej snímke Slovák Tibor Sahajda. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Výsledky



31 km



Muži do 39 rokov: 1. Simon Kamau Njeri 1:39:33 (run2gether, Keňa), 2. Tibor Sahajda 1:40:15 (Brmc maraton Bratislava), 3. Peter Chege Wangari 1:49:41 (run2gether, Keňa), 4. Vladimír Majerčák 2:03:55 (Yogi tím Harichovce), 4. Tomáš Gemza 2:04:45 (Here to/Šk Štrba).



Muži 40-49 rokov: 1. Viktor Starodubcev 1:52:02 (JM Demolex Bardejov), 2. Sebastian Strzelczak 2:01:26 (eko-okna Runners), 3. Roman Švarc 2:01:22 (Sport Rysy Poprad).



Muži 50-59 rokov: 1. Orest Babjak 1:56:07 (JM Demolex Bardejov), 2. Tomáš Kopčík 1:59:02 (Trnava), 3. Pavol Dubovský 2:08:38 (ŠK Podbiel).



Muži 60-69 rokov: 1. Miroslav Mikula 2:22:02 (Radošovce), 2. Jaroslav Saksa 2:22:33 (HO Metropol), 3. Tadeusz Jasek 2:23:04 (Pzwlam Poľsko).



Muži 70 a viac rokov: 1. Štefan Sikora 2:33:01 (Team Sikora), 2. Jaroslav Mikuštiak 2:44:24 (Mondi Tatrin Ružomberok), 3. Marian Cyprian 2:54:06 (MAC Dubnica nad Váhom).



Ženy do 34 rokov: 1. Tünde Szabó 2:03:29 (Pécs Mecsek Maďarsko), 2. Jane Wanja Nganga 2:07:29 (run2gether, Keňa), 3. Andrea Hudáková 2:27:33 (Active Life Košice).



Ženy 35-49 rokov: 1. Martina Burzová 2:16:33 (Lesky's Runners), 2. Svatoslava Kacířová 2:24:25 (Loko Trutnov), 3. Mirka Francová 2:38:25 (IT Girls).



Ženy 50 a viac rokov: 1. Danica Božová 2:41:24 (Bežecký klub Poprad/Svit), 2. Zlatica Semanová 2:44:34 (O5-Bežecký klub Furca Košice), 3. Alicja Sikora 2:44:56 (Team Sikora).

10 km



Muži 20-39 rokov: 1. Marián Zimmermann 34:48 (pro-body triatlon team Košice), 2. Tomáš Skala 36:31 (AK Junior Holíč/ZFT), 3. Miroslav Gad 36:53 (ŠK Copy-servis Liptovský).



Muži 40-49 rokov: 1. Jozef Dubašák 36:22 (AK Steeple Poprad), 2. Tomáš Kamas 37:15 (TJ Tatran Spišská Nová Ves), 3. Martin Bajčičák 41:44 (Race Team Bajčičák).



Muži 50-59 rokov: 1. Vladimír Porubiak 39:10 (ŠK Copy-servis Liptovský Mikuláš), 2. Štefan Rácz 40:12 (KOB Kysak), 3. Anton Hudák 40:16 (Stará Ľubovňa).



Muži 60-69 rokov: 1. František Polovka 45:17 (elbatizpolo), 2. Viliam Mackovic 48:47 (CS 1896 Štrbské Pleso), 3. Jozef Kvita 49:27 (A.K. Emila Zátopka Kopřivnice, ČR).



Muži 70 a viac rokov: 1. Milan Marton 55:35 (Poprad), 2. Vladimír Bartko 53:57 (ŠK Kriváň Važec), 3. Július Lupták 1:03:06 h (ŠK Štrba).



Juniori 18-19 rokov: 1. Samuel Sedláček 40:31 (Nová Lesná), 2. Lukáš Marčičiak 41:25 (Martin), 3. Jozef Sedláček 42:09 (Nová Lesná).



Ženy 20-34 rokov: 1. Aneta Smerčiaková 42:09 (ŠK Dukla B. Bystrica), 2. Katarína Pomorská 48:02 (Svit), 3. Miriam Kyselová 49:02 (ŠK Štrba).



Ženy 35-49 rokov: 1. Slávka Mlynčeková 43:1546 (ŠK Copy-servis Liptovský Mikuláš), 2. Monika Kromková 46:48 (Poprad), 3. Jarmila Fajtová 47:30 (Tatranské zvery).



Ženy 50-59 rokov: 1. Iveta Vastušková 50:48 (Poprad), 2. Zuzana Kartusková 54:55 (Spišská Nová Ves), 3. Zuzana Pomorská 56:39 (Mierovka Svit).



Ženy 60 a viac rokov: 1. Drahomíra Popracová 52:14 (Kežmarok), 2. Eva Berníková 56:18 (ŠKP Spišská Nová Ves), 3. Ildiko Puchertová 1:10:23 (Devínska Kobyla).



Juniorky 18-19 rokov: 1. Martina Banas 49:10 (USA), 2. Anna Mária Rindošová 53:29 (Poprad), 3. Zuzana Katreniaková 54:15 (MKP Dolný Kubín).

Nordic Walking 10 km



Muži do 54 rokov: 1. Ľubomír Gašpar 1:09:26 (HC Tatry), 2. Jaroslav Kubanyi 1:10:08 (Bežci VK), 3. Vladimír Krivoňák 1:15:21 (Horské Svište).



Muži 55 a viac rokov: 1. Pavol Kostrab 1:11:26, (NW Runing Prešov), 2. Dušan Greguš 1:12:21 (NW Ružomberok), 3. Jozef Fabián 1:12:44 (NW Running Prešov).



Ženy do 54 rokov: 1. Simona Šimová 1:13:33 (NW klub Lučenec), 2. Silvia Kubányiová 1:14:16 (Bežci VK), 3. Janka Pohorelcová 1:15:55 (Horehron).



Ženy 55 a viac rokov: 1. Jiřina Šerfelová 1:13:11 (ŠK Štrba), 2. Mária Oberhauserová 1:16:27 (NW Running Prešov), 3. Zuzana Levocká 1:22:17 (ŠK Štrba).

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrba 14. júla (TASR) – Keňan Simon Kamau Njeri z rakúskeho klubu run2gether sa stal víťazom nedeľného behu Malý štrbský maratón (MŠM). Trať dlhú 31 km zabehol za 1:39:33 h, čim prekonal traťový rekord Ukrajinca Oresta Babjaka 1:40:06 z roku 1999.Pomohla k tomu i teplota 16 stupňov Celzia pri zamračenej oblohe s trochou dažďa. Vlaňajší majster Slovenska v maratóne Tibor Sahajda si pri piatom štarte v Štrbe zlepšil najlepší čas o vyše sedem minút a dostal sa na druhé miesto historických tabutiek MŠM.povedal pre TASR dlhodobý rekordér Orest Babjak, ktorý pri 16. štarte opäť zvíťazil, ale vo veteránskej kategórii.Na 42. ročníku MŠM štartoval rekordný počet 790 pretekárov zo Slovenska, Poľska, Českej republiky, Ukrajiny, Maďarska, Švajčiarska, Estónska, Kanady, USA a Kene. Z nich štyria vzdali, mnohí sa zabehli osobné rekordy tohto podujatia.