Kenský rekordér bol účastníkom autonehody, utrpel ľahké zranenia

Keňan David Lekuta Rudisha Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nairobi 25. augusta (TASR) - Kenský atlét a svetový rekordér v behu na 800 metrov David Rudisha bol v nedeľu vo svojej rodnej krajine účastníkom autonehody. Jeho automobilu na rušnej diaľnici medzi mestami Nairobi a Kisumu praskla pneumatika a následne narazil do autobusu.Z nehody vyviazol s menšími zraneniami.informoval policajný šéf v Keroke Walter Abondo podľa agentúry AFP.Rudisha je dvojnásobný olympijský víťaz. Ako úradujúci majster sveta má právo štartovať na nadchádzajúcich MS v Dauhe, no jeho účasť bola otázna, keďže už dva roky nesúťažil pre problémy s chrbtom a kolenom. Údajne nedávno začal trénovať s výhľadom na OH 2020 v Tokiu.