Kevin Anderson sa odhlásil z turnaja US Open pre zranenie kolena

New York 25. augusta (TASR) - Juhoafrický tenista Kevin Anderson sa pre zranenie pravého kolena odhlásil zo záverečného grandslamového turnaja sezóny US Open. Dvojnásobný grandslamový finalista nehral od vyradenia v 3. kole vo Wimbledone. Ako informovala agentúra AFP, namiesto Andersona sa do hlavnej súťaže dostane ako "lucky loser" Talian Paolo Lorenzi.