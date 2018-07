Kevin Spacey čelí ďalším obvineniam, polícia vyšetruje okrem sexuálnych útokov aj napadnutie

Obvinili ho desiatky mužov

Koniec vo filme aj v seriáli

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 5. júla - Londýnska metropolitná polícia vyšetruje ďalšie tri obvinenia zo sexuálneho napadnutia voči americkému hercovi Kevinovi Spaceymu, informuje spravodajský portál BBC.Od februára do apríla polícii nahlásili, že 58-ročný rodák zo South Orange v štáte New Jersey napadol mužov v Londýne a Gloucesteri. Počet obvinení voči Spaceymu, ktoré vyšetruje londýnska polícia, sa tak zvýšil na šesť - jedno napadnutie a päť obvinení zo sexuálneho napadnutia.Dva z najnovšie nahlásených incidentov sa údajne stali v Londýne - v roku 1996 vo Westminsteri a v roku 2008 v Lambethe, a tretí v roku 2013 v Gloucesteri. V roku 2017 na polícii nahlásili jedno napadnutie z roku 2008 v Lambethe a dva sexuálne útoky z roku 2005 - jeden v Lambethe a druhý vo Westminsteri.Dvojnásobného držiteľa Oscara už z prečinov sexuálneho charakteru obvinilo viac ako 30 mužov. Obvinenie zo sexuálneho napadnutia voči hercovi pritom prešetruje aj prokuratúra okresu Los Angeles.Kontroverzia so sexuálnym obťažovaním sa okolo Spaceyho rozpútala vlani v októbri, keď ho obvinil herec Anthony Rapp, ktorý uviedol, že sa tak stalo ešte v roku 1986, keď mal 14 rokov. Rodák z New Jersey sa po tomto obvinení ospravedlnil a uviedol, že si na incident nespomína. Pri tejto príležitosti zároveň zverejnil, že je gej. Neskôr tiež odmietol všetky ďalšie obvinenia, ktoré sa objavili.Obvinenia zo sexuálneho obťažovania pritom viedli k ukončeniu spolupráce so Spaceym na viacerých projektoch. Medzi ne patrí napríklad seriál Dom z kariet (2013) či film Všetky prachy sveta (2017), v ktorom všetky jeho scény natočili znova s Christopherom Plummerom.Kevin Spacey má na konte dve ceny americkej Akadémie filmových umení a vied. V kategórii Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe ho ocenili za kriminálny triler Zvyčajní podozriví (1995) a v kategórii Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe za drámu Americká krása (1999).Účinkoval aj vo filmoch Smrtiaca epidémia (1995), Sedem (1995), L. A. - Utajené skutočnosti (1997), Vyjednávač (1998), Svet podľa Prota (2001), Pobrežné správy (2001), Život Davida Galea (2003), Superman sa vracia (2006), Muži, čo čumia na kozy (2009), Šéfovia na zabitie (2011), Šéfovia na zabitie 2 (2014), Elvis & Nixon (2016), Deväť životov pána Fúzika (2016), Rebel v žite (2017) alebo Baby Driver (2017).Od roku 2013 stvárňoval hlavnú rolu v spomínanom seriáli Dom z kariet, vďaka ktorému získal v roku 2015 svoj prvý Zlatý glóbus a v rokoch 2015 a 2016 tiež dve Screen Actors Guild Awards. Za prínos britskému divadlu mu predvlani udelili špeciálnu divadelnú cenu Laurencea Oliviera. Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.