Kevin Trapp sa vrátil do Frankfurtu, z PSG prišiel na ročné hosťovanie

Na archívnej snímke Kevin Trapp. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt 31. augusta (TASR) - Futbalový brankár Kevin Trapp bude v sezóne 2018/2019 hosťovať v Eintrachte Frankfurt. Do bundesligového klubu prišiel na ročné hosťovanie z Paríža St. Germain.Dvadsaťosemročný člen nemeckej reprezentácie sa vracia po troch rokoch do známeho prostredia, keďže vo Frankfurte pôsobil v rokoch 2012 - 2015 pred svojim odchodom do PSG.citovala agentúra DPA Trappa, ktorý by mal medzi tromi žrďami nahradiť Frederika Rönnowa laborujúceho so zraneným kolenom.uviedol športový riaditeľ klubu Bruno Hübner.