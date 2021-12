Kežmarčan opakovane kontaktoval ženu a porušil zákaz príbližiť sa, hrozí mu päť rokov za mrežami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.12.2021 (Webnoviny.sk) - Vyšetrovateľ v Kežmarku uznesením vzniesol obvinenie pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia spáchaného v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody 36-ročnému mužovi. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ V Prešove Jana Ligdayová.Z vykonaného dokazovania bolo preukázané, že tento muž v sobotu opakovane kontaktoval 47-ročnú ženu z dôvodu, že sa s ňou chce stretnúť. V uvedený deň popoludní Kežmarčanka vyšla zo svojho bytu na chodbu, chcela rozsvietiť svetlá na stromčeku, pričom dvere do bytu nechala pootvorené. Túto situáciu využil muž a vošiel do bytu.Žena po návrate domov zbadala v byte muža a začala na neho kričať, čo tam robí. Muž z bytu utiekol preč. Konal tak napriek tomu, že mu okresným súdom bolo nariadené neodkladné opatrenie, ktorým mu bolo zakázané priblížiť sa k tejto žene a k jej deťom. Taktiež bolo mužovi uložené, aby ženu žiadnym spôsobom nekontaktoval.Muž bol policajnou hliadkou zadržaný, jeho správanie vzbudzovalo obavu, že bude pokračovať v protiprávnom konaní. Bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Kežmarský vyšetrovateľ na obvineného spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie. Obvinenému mužovi v prípade, ak sa mu vina pre súdom preukáže, hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.