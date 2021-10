Kežmarok ponesie titul Európske mesto športu, mesto plánuje rozšíriť aktivity pre verejnosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.10.2021 (Webnoviny.sk) - Kežmarok ponesie v roku 2022 titul Európske mesto športu. Toto ocenenie v kategórii do 25-tisíc obyvateľov mestu udelila hodnotiaca komisia Asociácie európskych miest športu pri Európskej únii (ACES Europe).Podľa primátora mesta Jána Ferenčáka chce mesto ako budúci nositeľ spomínaného titulu rozšíriť aktivity zamerané na šport pre všetkých. Získanie titulu by mestu mohlo zabezpečiť rovnako lepšiu východiskovú pozíciu pri uchádzaní sa o financie na investície do športovej infraštruktúry a zviditeľnenie sa doma i v zahraničí.Podľa primátora je ocenenie pre mesto s bohatou športovou históriou ďalším impulzom pre vytváranie čo najlepších podmienok pre rekreačný a výkonnostný šport."Okrem už existujúcich každoročných športových podujatí, ktorých prípravu ešte viac zintenzívnime, spestríme ponuku celomestských športových podujatí pre verejnosť všetkých vekových kategórií, vrátane zdravotne znevýhodnených občanov. K tomu chceme pridať organizáciu podujatí so zameraním na zdravý životný štýl,” dodal. Pri zrealizovaní viacerých plánov by však Ferenčák uvítal väčšiu podporu od ministerstva školstva a od štátu.