Kežmarok vyhlásil druhý stupeň povodňovej aktivity, hladiny majú tendenciu ďalej stúpať

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

6.8.2023 (SITA.sk) - V Kežmarku platí druhý stupeň povodňovej aktivity. V skorých ranných hodinách o 03:30 ho vyhlásil primátor mesta Ján Ferenčák . Pre intenzívne zrážky sa tam v priebehu soboty zdvihli hladiny všetkých vodných tokov, pričom majú tendenciu aj naďalej stúpať.Možné je tiež ich vybreženie či vyliatie do obytných častí mesta. Informuje o tom mesto na sociálnej sieti. Vodný stav rieky Poprad tam podľa samosprávy dosiahol a následne prekročil hladinu II. stupňa povodňovej aktivity, ktorá je určená v povodňovom pláne.Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove pre agentúru SITA uviedol, že najviac zásahov mali hasiči práve v okresoch Kežmarok a Poprad. Väčšinou sa týkali čerpania vody z objektov či rodinných domov. Od soboty od 18:00 do nedeľňajšieho rána do 06:00 zasahovali profesionálni hasiči v okrese Poprad trinásťkrát a v okrese Kežmarok sedemkrát. Okrem toho boli v teréne aj členovia dobrovoľných hasičských zborov.