Kežmarskí policajti budú jazdiť na novom elektromobile, mesto investovalo takmer 36-tisíc eur

Ekonomický a ekologický prvok

Nie je potrebné zohrievať motor

28.10.2021 (Webnoviny.sk) - Mestskí policajti v Kežmarku už môžu počas svojej práce využívať aj elektromobil, ktorý doplnil vozový park a nahradil staršie používané vozidlo. Elektromobil im kúpilo mesto, jeho obstarávacia cena bola 35 718 eur s DPH.Podľa náčelníka mestskej polície Štefana Šipulu, ktorý vo štvrtok vozidlo prevzal do užívania, ide o moderný prvok, no predovšetkým ekonomický a ekologický.Ako ďalej povedal pre agentúru SITA, prevádzka elektromobilu je o 70 percent lacnejšia oproti vozidlám so spaľovacím motorom vzhľadom na ceny pohonných hmôt.Šipula vyzdvihol nové vozidlo najmä pre jeho možný okamžitý rozbeh, čo je veľkou výhodou najmä v prípade potreby rýchleho zásahu.„Nemusíme tu, ako je tomu pri spaľovacích motoroch, zohrievať motor,“ vysvetlil. Ďalšou z výhod je podľa jeho slov aj jeho dojazd. „Na jedno nabitie je to 380 kilometrov. Počas výkonu služby najazdíme asi 70 kilometrov, teda po nabití môžeme s vozidlom jazdiť asi päť dní a využívať ho 24 hodín, čo nám maximálne vyhovuje,“ dodal. Dve nabíjacie stanice sa pritom nachádzajú hneď oproti budove mestskej polície.Kežmarská mestská polícia má k dispozícii ešte dve autá so spaľovacím motorom. Ak sa však elektromobil osvedčí, podľa Šipulu budú zvažovať kúpu ďalšieho.