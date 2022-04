KFA stavila na originálny koncept komentovaných prehliadok a odhalí miesta, ktoré bežne nie sú dostupné

Pár faktov o KFA

4.4.2022 (Webnoviny.sk) - Nový štadión vsadil na emócie a chce priblížiť atmosféru a priestory každému záujemcovi individuálne. Návštevníci majú možnosť nahliadnuť do priestorov, kde by sa za iných okolností nedostali. Košická futbalová aréna pozýva v týchto dňoch na bezplatné komentované prehliadky.Košická futbalová aréna (KFA) sa môže pochváliť nielen prvými futbalovými zápasmi, ale aj zaujímavými akciami – kultúrnymi a športovými podujatiami, ktoré sa v nasledujúcich mesiacoch pripravujú práve na tomto mieste. Košičania, futbaloví fanúšikovia, ale aj turisti a všetci tí, ktorí do tohto mesta zavítajú, tak majú možnosť vidieť priestory nového štadióna, užiť si zaujímavé eventy a atmosféru kultúrnych podujatí.Len tých domácich futbalových zápasov je v tomto roku naplánovaných 24. Ďalšími akciami, ktoré stoja za zmienku, sú obľúbený, pričom okrem zápasu FC Košice – MFK Dubnica sú v tento deň pripravené koncerty či pocta Futbalovým Internacionálom.Ďalšou zaujímavosťou je aktivita samotnej KFA. Konkrétne ide o pravidelnú komentovanú prehliadku priestorov arény, počas ktorej môže návštevník objaviť čaro a zákulisie KFA na vlastnej koži. Dostane sa tak k informáciám a na miesta, ktoré nie sú bežne dostupné. Tieto prehliadky sú dostupné zdarma, podmienkou je len včasná registrácia.A na čo sa môže tešiť každý návštevník komentovanej prehliadky? Okrem nového trávnika, či kabín si návštevníci môžu pozrieť hlavnú tribúnu v podzemnom podlaží, ktorá poskytuje priestor pre hráčov, rozhodcov a delegátov, priestor pre dopingové kontroly či priestory pre novinárov. Počas prehliadky nevynechajú tiež novinku a tou je bezdymový sektor, ktorý sa nachádza v sektore C6. Ďalej treba spomenúť aj VIP sektor, ktorý sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží, SKYBOXY a Cigar House."Vidieť na vlastné oči, dostať odpovede na všetky otázky, kľudne aj skritizovať, či poradiť, dostať sa do priestorov, ktoré nie sú dostupné verejnosti, aj o tom všetkom sú pondelňajšie komentované prehliadky," hovorí. Práve on sa zhostil funkcie komentátora a návštevníkov prevedie po areáli osobne.Každý, kto by mal záujem vidieť priestory naživo a dozvedieť sa viac zo zákulisia, môže sa zaregistrovať, čím si zarezervuje svoje miesto na konkrétny termín. Na stránke KFA v časti udalosti si záujemca môže vybrať termín komentovanej prehliadky. Následne vyplní jednoduchý formulár. Počet miest na každú prehliadku je však limitovaný, maximálne sa môže zúčastniť jednej prehliadky 14 osôb.V apríli sú naplánované štyri komentované prehliadky, tá prvá sa koná už v pondelok 4. apríla o 17.00 h. Dĺžka každej prehliadky je 1,5 h.Všetky udalosti vrátane futbalových zápasov nájdete na stránkeNový štadión má aktuálne kapacitu 5 836 divákov, po dokončení štadióna dosiahne KFA celkovú kapacitu 12 658 miest. Dnes sa nachádza v kategórii UEFA 3, pričom plánovanou dostavbou sa zaradí do kategórie UEFA 4. Vďaka tomu bude môcť byť dejiskom aj medzinárodných zápasov. "Našou víziou je vybudovať športovisko nadnárodného významu a v blízkej budúcnosti hostiť reprezentačné podujatia, či turnaje na všetkých úrovniach," uzatváraInformačný servis