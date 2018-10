KHL: Brust sa upísal Červenej hviezde, možno si zachytá v Bratislave

Na archívnej snímke Barry Brust. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 12. októbra (TASR) - Kanadský brankár Barry Brust podpísal zmluvu do konca sezóny s čínskym účastníkom Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Červená hviezda Kchun-lun. Informoval o tom portál sport-express.ru.Tridsaťpäťročný veterán sa vracia do KHL po ročnej prestávke. Bývalý brankár Slovana Bratislava chytal za HC Fribourg-Gottéron, v najvyššej švajčiarskej súťaži si pripísal v minulej sezóne 38 štartov, v ktorých mal úspešnosť zásahov 92,6 percenta.Brust by mal v čínskom klube zastúpiť medzi žrďami zraneného Ivana Nalimova. Už v nedeľu by sa mohol predstaviť v bránke Červenej hviezdy v pikantnom zápase na ľade Slovana.