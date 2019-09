KHL: Hráčmi týždňa sú Melničuk, Jeřábek a Siomin

Hráči Viťaza Podoľsk. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Moskva 23. septembra (TASR) - Hráčmi uplynulého týždňa v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) sa stali brankár Alexej Melničuk z SKA Petrohrad, obranca Jakub Jeřábek z Viťaza Podoľsk a jeho klubový spoluhráč, útočník Alexander Siomin. Na základe údajov z Centrálneho štatistického úradu o tom rozhodla špeciálna komisia. Mená ocenených hráčov v pondelok zverejnil oficiálny web nadnárodnej súťaže.Melničuk zasiahol v minulom týždni do troch zápasov, v ktorých doviedol Petrohrad k dvom víťazstvám, pričom pri oboch si udržal čisté konto. V treťom stretnutí proti Viťazu, do ktorého naskočil v jeho priebehu ako náhradný brankár, takisto neinkasoval. Dvadsaťjedenročný Melničuk tak mal v týždni 100-percentnú úspešnosť zásahov, jeho séria bez inkasovaného gólu trvá 137 minút a 47 sekúnd.Za najlepšieho obrancu týždňa vyhlásili Jeřábka, ktorý sa v troch dueloch radoval so svojím mužstvom z troch výhier. Český reprezentant nazbieral štyri kanadské body za tri góly a jednu asistenciu, takisto zaznamenal aj dve plusky a zblokoval šesť striel.Titul najlepšieho útočníka si v sledovanom období vyslúžil jeho klubový spoluhráč Siomin, ktorý v troch zápasoch strelil dva góly a pridal štyri asistencie. Tridsaťpäťročný ruský veterán z toho štyri body dosiahol v presilovke. Bodoval v každom z troch stretnutí, týždeň zakončil so ziskom jedného plusového bodu.Najlepším nováčikom týždňa sa stal 20-ročný Arťom Galimov, útočník AK Bars Kazaň strelil v zápase proti Severstaľu Čerepovec svoj premiérový gól v KHL.