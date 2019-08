KHL: Najproduktívnejší obranca v histórii ligy Dallman ukončil kariéru

Na archívnej snímke vľavo Kevin Dallman. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Astana 5. augusta (TASR) - Najproduktívnejší obranca v histórii Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Kevin Dallman ukončil svoju športovú kariéru. Informoval o tom na svojom Facebooku.Rodený Kanaďan prišiel do KHL v sezóne 2008/09. Hrával za Barys Astana, neskôr aj za reprezentáciu Kazachstanu. V rokoch 2012/13 pôsobil v SKA Petrohrad, odkiaľ sa vrátil späť do Astany. V uplynulej sezóne odohral 49 zápasov s bilanciou 5 gólov a 14 asistencií.napísal Dallman.Tridsaťosemročný obranca odohral v nadnárodnej súťaži 620 zápasov, zaznamenal 142 gólov a 289 asistencií. Sedemkrát bol členom All Star zápasu.