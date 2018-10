KHL SA ROZRASTÁ: Ligu možno obohatia kluby z týchto veľkomiest

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zürich 8. októbra (TASR) - Kontinentálna hokejová liga (KHL) by sa mohla rozrásť o kluby z Londýna a Paríža. V tom prípade by malo prísť aj k prerozdeleniu divízií. V snahe zabrániť náročnému cestovaniu by klubom odpadli dlhé výjazdy, týka sa to najmä jediného slovenského zástupcu v súťaži Slovana Bratislava. Na tlačovej konferencii v Zürichu to uviedol viceprezident nadnárodnej súťaže Georgij Kobyljanskij.V prebiehajúcom ročníku uvidia nadnárodnú súťaž diváci vo Viedni, kde sa predstaví bratislavský Slovan proti SKA Petrohrad a CSKA Moskva. Rovnaké tímy privíta v Zürichu aj Dinamo Riga. KHL chce však expandovať aj ďalej.uviedol Kobyljanskij pre portál hockeyfans.ch. Tímy zo Západu a Tichomoria by hrali v sezóne iba v rámci svojej divízie a proti tímom z centrálnej Uralskej divízie. Tým by sa trasy ako medzi Bratislavou a ôsmimi časovými zónami vzdialeným Vladivostokom mali stať minulosťou.Nové tímy by mali prísť do KHL čoskoro.dodal Kobyljanskij a dodal:Okrem Paríža sa hovorí aj o Londýne, kde sa rovnako už niekoľkokrát rokovalo.vysvetlil Kobyljanskij. Okrem Francúzska a Veľkej Británie sa nedávno v ruských médiách hovorilo aj o tíme zo Spojených arabských emirátov. Zakladateľ KHL Alexander Medvedev však tieto informácie označil za nie príliš vážne.