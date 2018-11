KHL: Slovan Bratislava porazil Neftechimik Nižnekamsk

Na snímke radosť hráčov Slovana po strelení gólu. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nižnekamsk 15. novembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava ukončili trojzápasovú sériu prehier, keď vo štvrtkovom zápase KHL triumfovali na ľade Neftechimiku Nižnekamsk 3:2. Zverenci trénera Vladimíra Országha majú na konte 22 bodov a v tabuľke Západnej konferencie im patrí 10. priečka.pokračujú vo štvorzápasovom tripe na klziskách súperov v sobotu o 15.00 h na štadióne Torpeda Nižnij Novgorod. O ďalšie dva dni (17.30 h) ju zakončia na ľade CSKA Moskva.Neftechimik Nižnekamsk -2:3 (0:0, 1:3, 1:0)39. Ruohomaa (Puustinen), 57. Polášek (Ruohomaa) - 22. Jeglič (Chipchura, Lunter), 33. Řepík (Taffe, Gelinas), 40. Taffe (Řepík, Červený). Rozhodcovia: Gofman, Sidorenko - Zacharov, Otmachov (všetci Rus.), vylúčení: 6:6 na 2 min, navyše: Nättinen 5+DKZ za údery - Jánošík 5+DKZ za údery, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 4432 divákov.Makarov – Timašov, Polášek, Bryncev, Volgin, Semjonov, Šaripzjanov, Ogurcov – Puustinen, Ruohomaa, Nättinen – Padakin, Nestrašil, Galimov – Porjadin, Kulikov, Chairullin – Zdunov, Jakimov, ŠarifjanovŠtěpánek - Sersen, Gelinas, Meszároš, Grman, Jánošík, Klok, Švarný - Řepík, Taffe, Červený - Jeglič, Sukeľ, Lunter - Liška, Bailey, Rau - Hrnka, Chipchura, SlobodaPo úvodnom oťukávaní mali prvú vážnejšiu šancu v 5. minúte domáci hokejisti, keď Porjadin našiel pred bránkou Chairullina, no tomu pokazil zakončenie dobrý zákrok Jánošíka. Na druhej strane sa na ľavom kruhu oprel do puku Švarný, ale trafil len do Makarova. Slovan mohol ísť do vedenia v 9. minúte, keď sa peknou akciou predviedol Taffe, ale jeho strela z ľavého kruhu skončila na žŕdke. V 13. minúte mal šťastie zase Štěpánek po tom, čo ho preskočila zrazená strela Ruohomaa a skončila na hornej sieti. Gólom sa neskončila ani následná akcia Kulikova s Chairullinom a na druhej strane dobre zahraná presilovka Slovana. V závere úvodnej tretiny si vyskúšal tvrdosť súbojov aj čiarový rozhodca Otmachov, ktorý po kolízii s hráčmi zostal chvíľu na ľade, ale oklepal sa a pokračoval. Pár sekúnd pred koncom sa predviedol sólovou akciou Meszároš, keď pri ľavom mantineli obišiel Poláška, ale Makarov jeho strelu skrotil.Čo Slovanu nevyšlo v prvom dejstve, podarilo sa hneď na začiatku druhého. Prvý gól po návrate do Slovana zaznamenal Žiga Jeglič, ktorý v 22. minúte tečoval do siete strieľanú prihrávku Chipchuru a otvoril skóre zápasu - 0:1.boli aktívnejší v ofenzíve aj v ďalšom priebehu. V 25. minúte sa rútili 2 na 1 Řepík s Taffem, ale druhý menovaný si nespracoval ťažkú prihrávku a tak zo šance nič nebolo. Ďalšiu mal dokonca v oslabení Bailey, ktorý sa prekľučkoval až pred Makarova, no prestrelil. V 32. minúte dostal Gelinas puk do siete druhýkrát, no gól neplatil pre ofsajd Jegliča.si to však vynahradili už o minútu neskôr pri presilovke štyroch proti trom. Taffe poslal výbornú prihrávku "žabkou" z pravého kruhu na druhú stranu klziska a Řepík sa z prvej nemýlil - 0:2. Nižnekamsku sa podarilo streliť kontaktný gól v závere tretiny po zbytočnom vylúčení Grmana. Peknú presilovkovú akciu zakončil presnou strelou spomedzi kruhov Ruohomaa - 1:2. Slovan však dokázal na inkasovaný gól výborne odpovedať a 25 sekúnd pred druhou sirénou upravil Taffe so šťastím na 3:1.Slovanisti sa od začiatku tretej tretiny zamerali na bránenie dvojgólového náskoku, no hrali veľmi pasívne, navyše s individuálnymi chybami a tak si domáci vypracovali niekoľko dobrých šancí. Štěpánek sa v krátkom slede predviedol pri príležitostiach Porjadina, Galimova, Puustinena i Padakina. Tlak domácich postupne oslabol a v 52. minúte ho prerušila presilovka Slovana, šancu definitívne rozhodnúť však hostia nevyužili. Záverečných šesť minút sa nieslo v znamení veľkého náporu domácich, ktorí už pálili z každej pozície. Dočkali sa počas 30-sekundovej presilovky o dvoch hráčov, ktorú využili bombou z pravého kruhu Polášek - 2:3. Horúce chvíle pre hostí pokračovali, keďže domáci ešte dohrávali 1:40 minút dlhú početnú výhodu o jedného hráča, pri ktorej navyše odvolali brankára. "Belasí" sa však už ubránili a ukončili trojzápasovú sériu prehier.