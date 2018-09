KHL: Slovan Bratislava prehral v Čeľabinsku s Traktorom 0:3

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Traktor Čeľabinsk - Slovan Bratislava 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)



Góly: 18. Bergström (Gynge, Bailen), 27. Polygalov (Gynge), 59. Polygalov (Bailen). Rozhodovali: Morozov, Spirin - Dedjuľa, Goljak (všetci Rus.), vylúčení: 2:5 na 2 min, presilovky: 3:0, oslabenia 0:0.



Traktor Čeľabinsk: Demčenko – Bailen, Šinin, Borodkin, Riasenskij, Chlystov, Nikitin, Isajev, Želdakov – Szczechura, Gynge, Bergström – Penkovskij, Glinkin, Polygalov – Šolochov, Stoa, Kravcov – Gubarev, Rybakov, Kokujov



Slovan Bratislava: Čiliak – Gelinas, Sersen, Grman, Meszároš, Jánošík, Schaus, Hedera, Švarný – Řepík, Taffe, Červený – Liška, Chipchura, Lunter – Virta, Rau, Sukeľ – Buc, Šimun, Hrnka

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Čeľabinsk 4. septembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava neuspeli ani vo svojom druhom zápase novej sezóny Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). V utorok vyšli strelecky naprázdno v Čeľabinsku, s domácim Traktorom prehrali 0:3. Všetky tri góly inkasovali v oslabení.Zverenci trénera Vladimíra Országha boli síce v zápase strelecky aktívnejší (32:28), ale brankára domácich Vasilija Demčenka nedokázali prekonať ani raz. Všetky tri góly inkasoval Slovan v početnej nevýhode, v prvej tretine z hokejky Alexandra Bergströma, v druhej a tretej od Igora Polygalova."Belasí" zakončia prvý trip na klziskách súperov vo štvrtok, keď sa o 16.00 SELČ predstavia na ľade Avtomobilistu Jekaterinburg. V nedeľu potom absolvujú domácu sezónnu premiéru, ich súperom bude Lokomotiv Jaroslavľ (17.00 h).Už po 77 sekundách putoval na trestnú lavicu Grman za vyhodenie puku, ale domáci presilovku využiť nedokázali. Na druhej strane sa už v rovnovážnom stave dostal do príležitosti Řepík, jeho pokus skončil v lapačke Demčenka. Slovan bol blízko k otvoreniu skóre v 6. minúte, keď sa Taffe v početnej výhode individuálne predral do gólovej šance, no trafil iba pravú žrď bránky súpera. Hostia s favoritom držali krok a skóre sa nezmenilo ani v 12. minúte po veľkej šanci Glinkina, ktorý v ideálnej pozícii prestrelil bránku Čiliaka. Záver prvej tretiny patril Traktoru. Penkovskij síce v dobrej šanci zaváhal, ale v 18. Bergström v presilovej hre trafil z pravej strany presne - 1:0.Slovan začal druhé dejstvo lepšie, najskôr sa o vyrovnanie pokúsil Řepík a po ňom nenašiel recept na brankára Demčenka ani Virta. Hostia potom opäť doplatili na nedisciplinovanosť, keď sa na trestnú lavicu za hákovanie posadil obranca Schaus a "belasí" sa v oslabení znova neubránili. Pred bránku pustili osamoteného Polygalova, ktorý po kolmej prihrávke od Gyngeho zvýšil na 2:0. Slovan sa nedočkal gólu ani po závare pred bránkou súpera v polovici zápasu, ani po šanci Grmana v 35. minúte. Tri minúty pred prestávkou zlikvidoval Demčenko betónom aj nájazd Raua z ľavej strany. Stav sa nezmenil ani po ďalšej presilovke Traktora a tak išli hostia do poslednej časti s dvojgólovým mankom.Szczechura mohol hneď na začiatku tretej tretiny poistiť náskok svojho tímu, no Čiliak spoluhráčov podržal. Na druhej strane sa po ideálnom pase od Schaua ocitol pred Demčenkom Sukeľ, ruský bránkár ale naďalej držal čisté konto. V polovici záverečnej periódy mal Slovan výhodu presilovky, ale duel nezdramatizoval, hoci šance na to si pripravili postupne Meszároš, Hrnka i Virta. V 54. minúte mohol definitívne zlomiť odpor hostí Rybakov, no bekhendom trafil iba brvno Čiliakovej bránky. Slovan sa v závere ešte chcel pokúsiť o hru bez brankára, no jeho snahu pribrzdilo vylúčenie Schausa a Traktor pridal v presilovke tretí gól, jeho autorom bol opäť Polygalov.