KHL: Slovan podpísal zmluvu s Kelemenom, šancu dá aj ďalším mladíkom

Bratislava 2. júla (TASR) - Slovenský zástupca v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) Slovan Bratislava sa dohodol na zmluve s talentovaným útočníkom Milošom Kelemenom. Kontrakt ešte podlieha registrácii na Centrálnej hráčskej matrike (CIB) v Moskve.Osemnásťročný pravý krídelník doteraz pôsobil v materskom klube HKM Zvolen, v ktorom si v uplynulých dvoch sezónach vyskúšal Tipsport Ligu a ďalšie štarty pridal v drese reprezentácie do 20 rokov. V základnej časti TL nazbieral už 54 štartov a pripísal si osem bodov (4+4), v 16 dueloch play off mal po dva góly a asistencie. Na prelome kalendárnych rokov štartoval na svetovom šampionáte hráčov do 20 rokov.píše sa na oficiálnej stránke klubu.Slovan chce dať v prvom tíme šancu aj ďalším nádejným mladíkom s rokmi narodenia 1998 a 1999. Momentálne majú v kádri kontrakt odchovanec klubu a obranca Tomáš Hedera (1998), zadák Dávid Boldižár (1999), ruský bek Roman Ledenev (2000) a jeho krajan z útoku Jegor Baranov (1998). Slovan zároveň dokončuje detaily kontraktu s útočníkom Adamom Liškom. Osemnásťročný krídelník odohral uplynulý ročník v drese Kitchener Rangers v zámorskej OHL, kde si v 62 dueloch pripísal 12 gólov a 19 asistencií. V play off pridal tri prihrávky.