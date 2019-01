KHL: Slovan prehral deviaty zápas v sérii, Lokomotiv ho rozdrvil 7:0

Na archívnej snímke hráči HC Slovan Bratislava. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Lokomotiv Jaroslavľ - Slovan Bratislava 7:0 (1:0, 3:0, 3:0)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hokejisti Slovana Bratislava utŕžili vo štvrtkovom súboji KHL na ľade Lokomotivu Jaroslavľ debakel 0:7. Zverenci Vladimíra Országha v kalendárnom roku 2019 ešte nezískali ani bod a celkovo to bola pre nich už deviata prehra v sérii. Naopak, domáci potvrdili dobrú formu a pripísali si piaty triumf za sebou.So ziskom 27 bodov zostávajúna chvoste Západnej konferencie i celej súťaže. Najbližšie ich čaká päťzápasová šnúra na domácom klzisku. Odštartujú ju v sobotu 26. januára proti Dinamu Minsk, následne privítajú HC Soči (31. 1.), Dinamo Riga (4. 2.), CSKA Moskva (11. 2.) a opäť Dinamo Minsk (13. 2.). Záverečné štyri stretnutia základnej časti odohrajú na klziskách súperov.13. Kovalenko (Ivanov, Kajumov), 28. Jurtajkin, 38. Rafikov (Ivanov, Osipov), 39. Sannikov (Afanasjev, Alexejev), 47. Korškov (Denisenko, Osipov), 52. Jelesin (Y. Averin, Loktionov), 52. Jurtajkin (Rafikov, Alexejev). Rozhodovali: Ansons, Kislov - Biťukov, Stroganov, vylúčení: 1:5 na 2 min, presilovky: 4:0, oslabenia: 0:0, 7500 divákov.Konovalov – N. Averin, Jelesin, Rafikov, Osipov, Kutuzov, Čerepanov, Afanasjev – J. Averin, Loktionov, Jurtajkin – Denisenko, Alexejev, Sannikov – Korškov, Iljenko, Kudrjavcev – Kovalenko, Ivanov, Kajumov – ApalkovČiliak – Sersen, Jánošík, Švarný, Klok, Bačik, Gelinas – Rau, Taffe, Chipchura – Lunter, Sukeľ, Červený – Lamper, Buc, Liška – Baranov, Jeglič, SlobodaOd úvodu boli aktívnejší domáci hokejisti, ktorí v prvých minútach niekoľkokrát preverili Čiliaka. Ten si poradil s pokusmi Jurtajkina, Kudrjavceva i Denisenka. Slovan sa nevedel dostať cez výbornú defenzívu Lokomotivu, ktorý vysoko napádal a poľahky získaval od súpera puky. Jaroslavľ hral od 11. minúty štvorminútovú presilovku pri vylúčení Gelinasa za vysokú hokejku a dokázal ju premeniť. Po peknej akcii bol pri pravej žŕdke úplne voľný Kovalenko a poľahky zasunul puk za bezmocného Čiliak - 1:0. Následne si zahral presilovku aj Slovan a konečne sa na dlhšie usadil v útočnom pásme. Vypracoval si dve nádejné šance, s ktorými si poradil Konovalov. V záverečných sekundách tretiny mohol zvýšiť na 2:0 Kajumov, ale Čiliak jeho pokus kryl.V úvode druhého dejstva dostal dobrú prihrávku na ľavý kruh Sersen, ale jeho delovka mierila len do Konovalova. V ďalších minútach tempo upadlo, hralo sa najmä v strednom pásme a často sa prerušovalo. V 28. minúte pridali domáci druhý gól. Po súboji pri mantineli za bránkou nedokázala trojica slovanistov dostať puk z tretiny, na pravom kruhu ho získal Jurtajkin, ktorý vypálil z otočky z prvej a zaskočil Čiliaka - 2:0. V 33. minúte predviedli peknú akciu Liška so Slobodom, ale ten už nemohol prihrať Jánošíkovi a strela z uhla Konovalova neprekvapila. To však bolo z ich strany viac menej všetko. Obrana Lokomotivu pracovala ako hodinky a súperovi nedávala ani kúsok miesta či času. V 38. minúte pridal v presilovke tretí gól domácich obranca Rafikov, ktorý trafil z pravého kruhu do ľavého rohu bránky a o minútu sa presadil individuálne Sannikov, keď vyškolil Švarného i Čiliaka - 4:0.Slovan nedokázal zvrátiť priebeh duelu proti lepšiemu súperovi ani v tretej tretine. Po úvodných pološanciach sa opäť dostal pod veľký tlak a Čiliak si pripísal ďalšie zákroky. V 47. minúte však kapituloval piatykrát. Denisenkova dorážka si cestu do bránky nenašla, no puk sa dostal ku Korškovi a ten sa už presadil. Na poltucet upravil v 52. minúte pri dvojnásobnej presilovke delovkou Jelesin a v rovnakej minúte pridal siedmy gól Jurtajkin.