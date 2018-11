KHL: SLOVAN PREHRAL NA ĽADE CSKA MOSKVA

Na archívnej snímke Marek Čiliak. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

CSKA Moskva - Slovan Bratislava 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)



Góly: 17. Kaprizov (Grigorenko, Nesterov), 26. Scott (Grigorenko, Nesterov), 40. Kaprizov (Grigorenko), 46. Kaprizov (Grigorenko, Scott). Rozhodovali: Bukin, Soin – Galimov, Stroganov, vylúčení: 4:6 na 2 min, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 5689 divákov.



CSKA Moskva: Johansson – Dahlbeck, Robinson, Pašnin, Naumenkov, Blažijevskij, Nesterov, Čmychov – Grigorenko, Šalunov, Kaprizov – Andronov, Hansen, Scott – Telegin, Slepyšev, Svetlakov – Tolčinskij, Karnauchov, Rtiščev – Okulov



Slovan Bratislava: Čiliak – Sersen, Gelinas, Meszároš, Švarný, Jánošík, Klok, Bačík - Řepík, Taffe, Červený – Jeglič, Sukeľ, Liška – Sloboda, Bailey, Rau – Hrnka, Chipchura, Buc - Baranov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 19. novembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v pondelňajšom dueli KHL na ľade lídra Západnej konferencie CSKA Moskva 0:4. Moskovskému súperovi tak nestrelili gól už v treťom vzájomnom stretnutí za sebou. Hetrikom sa v drese domácich blysol Kirill Kaprizov, štyri asistencie mal Michail Grigorenko.Pre CSKA to bol desiaty triumf v sérii. Slovan si zo štvorzápasového tripu na klziskách súperov vezie domov iba dva body za výhru 3:2 v Nižnekamsku a figuruje naďalej na nepostupovom 10. mieste v konferenčnej tabuľke. Najbližšie sa zverenci trénera Vladimíra Országha predstavia dvakrát doma, v piatok 23. novembra o 18.30 h hostia HC Viťaz Moskovská oblasť.Slovan hral v prvej tretine s favoritom vyrovnanú partiu. V 5. minúte dostal ako prvý príležitosť zahrať si presilovú hru, tá ale trvala iba štyri sekundy. Okamžite po jej začiatku sa totiž podrazením previnil Řepík a sily na ľade sa vyrovnali. Čiliak potom zasahoval po strelách Dahlbecka a Blažijevského, na druhej strane brankára Johanssona ohrozil zblízka Hrnka, no jeho pokus cieľ nenašiel. Moskovčania zvýšili aktivitu až v závere prvej časti, no osamotený Robinson z dobrej pozície medzi kruhmi v 15. minúte bránku netrafil. O chvíľu neskôr ale CSKA hralo presilovku a Kaprizov z prvej otvoril skóre - 1:0. Odpovedať mohol vzápätí Rau, no trafil iba do hrude Jonassona. Slovan nevyrovnal ani pri následnej presilovke a tak išiel do kabín s tesným mankom.Druhú tretinu odštartovali v početnej výhode domáci, Čiliak ale odolal kanonáde súpera a projektil Robinsona letel tesne nad hornú žrď jeho bránky. O chvíľu neskôr ale išiel Slovan opäť do štvorice po vylúčení Sukeľa a to už Moskovčania potrestali. Prudkú strelu Grigorenka pred Čiliakom nechytateľne tečoval Scott - 2:0. Aj ďalšie minúty patrili domácim, hráči CSKA ale z prevahy ďalší gól nevyťažili a nepridali ho ani pri opätovnej presilovke v polovici zápasu. Slovan sa v druhej časti dostával pred bránku súpera iba sporadicky, naopak mal šťastie pri "bejzbalovom" zakončení Grigorenka do konštrukcie bránky. Tretí gól CSKA napokon pridal 37 sekúnd pred sirénou po veľkej chybe v obrane "belasých" Kaprizov.Domáci mali zápas pevne v rukách aj v tretej tretine. Slovan dostal možnosť aspoň skorigovať v presilovej hre po faule Karnauchova, no Rau dobrú príležitosť z ľavého kruhu nevyžil. Na druhej strane ale presilovky fungovali a Kaprizov v 46. minúte zavŕšil hetrik gólom na 4:0. Čiliak potom ešte úspešne čelil viacerým príležitostiam CSKA, Slovan sa nezmohol ani na jeden gól a tak prehral v moskovskej aréne jasným štvorgólovým rozdielom. Slovan sa proti CSKA strelecky nepresadil v súčte už 195 minút.