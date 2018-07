KHL: Slovan v príprave proti majstrom SR i ČR, Országh čaká na posily

Na snímke obrancovia HC Slovan Bratislava vľavo Michal Sersen a vpravo Andrej Meszároš na prvom spoločnom tréningu na ľade počas prípravy na novú sezónu KHL v Bratislave 16. júla 2018. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Program letnej prípravy HC Slovan:



od 30. júla – sústredenie mužstva – M&M Aréna, Krásno nad Kysucou



2. augusta – HC Olomouc – HC Slovan Bratislava



7. augusta – Vítkovice Ridera – HC Slovan Bratislava



9. augusta – HC Kometa Brno – HC Slovan Bratislava



14. augusta – BK Mladá Boleslav – HC Slovan Bratislava



16. augusta – (Memoriál Zbyňka Kusého/Pardubice) Dynamo Pardubice - HC Slovan Bratislava /19.00/



17. augusta – (Memoriál Zbyňka Kusého/Pardubice) Eisbären Berlin – HC Slovan Bratislava /18.00/



18. augusta - (Memoriál Zbyňka Kusého/Pardubice) HC Slovan Bratislava – Admiral Vladivostok /15.00/



21. augusta – HC Slovan Bratislava – HC Kometa Brno /ZŠ Ondreja Nepelu, 18.00/



24. augusta - HC'05 iClinic Banská Bystrica - HC Slovan Bratislava



28. augusta – HC Slovan Bratislava – BK Mladá Boleslav /ZŠ Ondreja Nepelu, 18.00/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. júla (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava odštartovali v pondelok spoločnú prípravu na novú sezónu 2018/2019 v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL). Na zimnom štadióne v Petržalke mal tréner Vladimír Országh k dispozícii 22 hráčov, čaká však ešte na príchod posíl do prvých dvoch útokov.Slovanisti si pre rekonštrukciu chladenia na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu dali zraz v domovskom stánku HC Petržalka. Na prvom tréningu sa trénerom hlásili hráči Ivan Švarný, Patrik Bačik, Tomáš Hedera, Samuel Fereta, Jakub Štěpánek, Tomáš Hrnka, Michal Sersen, Andrej Meszároš, Michal Řepík, Jegor Baranov, Michal Vojvoda, Marek Sloboda, Marek Čiliak, Mário Grman, Rudolf Červený, Patrik Lamper, Nicholas Schaus, Adam Jánošík, Lukáš Klok, Adam Liška, Miloš Kelemen a Eduard Šimun.povedal Országh.Realizačný tím spolu s manažmentom stále pracujú na príchode posíl, Slovan potrebuje najmä hráčov do prvých pätiek.dodal Országh a pokračoval:Hráči Slovana pobudnú v Petržalke dva týždne, potom sa vyberú na sústredenie na Kysuce.zhrnul kormidelníkV príprave sa Slovan predstaví na domácom ľade dvakrát. V auguste naň čakajú súboje proti českému majstrovi Kometa Brno a na želanie trénera Országha aj proti úradujúcemu šampíónovi Tipsport Ligy HC'05 iClinic Banská Bystrica. Okrem toho čaká na hráčov kvalitne obsadený turnaj v Pardubiciach. V generálke na novú sezónu sa Bratislavčania stretnú so zástupcom českej extraligy BK Mladá Boleslav.