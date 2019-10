KHL: Vladivostok prehral s Jaroslavľom po nájazdoch, asistencia Bakoša

Na snímke vľavo Martin Bakoš. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

KHL – štvrtok

Amur Chabarovsk - Severstaľ Čerepovec 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Gól: 35. Jordán





Admiral Vladivostok - Lokomotiv Jaroslavľ 3:4 pp a sn (1:0, 2:2, 0:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 13. Voronin, 21. Butuzov, 29. Almquist (BAKOŠ) - 22. a rozhodujúci sam. nájazd Da Costa, 23. Apalkov, 52. Denisenko

Moskva 17. októbra (TASR) – Slovenský hokejový útočník Martin Bakoš si pripísal asistenciu, no jeho Admiral Vladivostok podľahol vo štvrtkovom domácom stretnutí KHL Lokomotivu Jaroslavľ 3:4 po samostatných nájazdoch.Bakoš v 29. min prihral Švédovi Adamovi Almquistovi, ktorý poslal Admiral do vedenia 3:2. Duel napokon dospel do nájazdov a Slovák nepremenil hneď prvý.Hokejisti Amuru Chabarovsk zdolali Severstaľ Čerepovec 1:0.