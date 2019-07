KHL: Vojnov sa dohodol na ročnej spolupráci s Omskom

Vjačeslav Vojnov Foto: nhl.com Foto: nhl.com

Moskva 15. júla (TASR) - Ruský hokejista Viačeslav Vojnov bude v kariére pokračovať v drese Avangardu Omsk. S klubom KHL sa dohodol na ročnej spolupráci. Informovala o tom agentúra AP.Dvadsaťdeväťročného obrancu suspendovali v NHL októbri 2014 na neurčito za domáce násilie. Súd v Los Angeles síce vlani zamietol obžalobu, no Vojnov v apríli neuspel so žiadosťou o obnovenie činnosti. V odvolacom konaní však dosiahol aspoň skrátenie trestu a do NHL sa môže vrátiť v druhej polovici sezóny 2019/2020.