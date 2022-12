Kia dostala šmyk a narazila do stromu, policajti bojovali o život vodiča (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

10.12.2022 (Webnoviny.sk) - Pri vážnej dopravnej nehode medzi Trnavou a Bučanmi sa v sobotu krátko po polnoci vážne zranil 19-ročný vodič osobného auta. Záchranári ho v ohrození života previezli do trnavskej nemocnice. Spolujazdec utrpel pri nehode menej závažné zranenia.Ako informovala trnavská polícia na sociálnej sieti, vozidlo Kia Ceed dostalo šmyk a narazilo do stromu. Na mieste boli prví policajti z trnavskej PMJ a policajné hliadky z Trnavy a Zavaru, ktorí vodičovi zakliesnenému v aute do príchodu záchranárov a hasičov poskytli predlekársku pomoc a pomohli mu uvoľniť dýchacie cesty. Vodiča sa podarilo z auta dostať von až s pomocou hasičskej techniky.Dopravný policajt zadokumentoval miesto nehody, presné príčiny a okolnosti nehody budú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. Polícia apeluje na vodičov, aby jazdu prispôsobili svojim schopnostiam a stavu vozovky. V tomto ročnom období majú myslieť na to, že stav cesty sa mení veľmi rýchlo.