Kia Motors v Žiline čaká rozsiahla prestavba motorárne, hodnotu investície rátajú v desiatkach miliónov eur

11.6.2020 (Webnoviny.sk) - V žilinskom závode Kia Motors Slovakia sa od polovice júna začína rozsiahla prestavba výrobnej linky na Motorárni 2. Investícia v hodnote 70 mil. eur prinesie podľa automobilky jedinej európskej fabrike značky Kia možnosť vyrábať druhú generáciu benzínového motora 1,6 GDi a T-GDi.Ekologická pohonná jednotka sa bude montovať nielen do modelov vyrábaných v žilinskom závode, ale aj vo fabrikách v českých Nošoviciach a v Turecku."Investícia do výroby nových motorov je dôležitá nielen pre žilinský region, ale aj pre celú slovenskú ekonomiku. Životný cyklus nového produkčného riešenia je niekoľko ďalších rokov, počas ktorých je zaručený objem výroby a zamestnanosť vo výrobnom závode," konštatuje automobilka.Investíciu privítal aj vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík. „V súčasnej zložitej dobe sú investície do inovácií dôležitým pozitívnym signálom pre oživenie ekonomiky,“ zdôraznil.Verí pritom, že tento krok nezostane osamotený a aj ďalšie podniky využijú reštart po kríze spôsobenej korona opatreniami na zavádzanie inovácií, modernizáciu a podporu ekologických riešení.„V prípade spoločnosti Kia, ktorá patrí k pilierom slovenskej ekonomiky, je rezort hospodárstva pripravený podporiť investície do inteligentného priemyslu či automobilov s alternatívnymi pohonmi,“ dodal Sulík.Modifikácia motorárne bola dlhodobo plánovaná pričom súčasná koronakríza jej realizáciu viackrát odložila. Potrební sú viacerí zahraniční špecialisti.Vo štvrtok 11. júna preto priletelo do Bratislavy špeciálnym charterovým letom priamo z kórejského Soulu 184 špecialistov, ku ktorým sa pripoja odborníci z Nemecka, Veľkej Británie a Českej Republiky.Ako informovala automobilka, po konzultáciách s Ministerstvom hospodárstva SR a Úradom verejného zdravotníctva je schopná zabezpečiť vo svojich výrobných priestoroch bezpečné pracovné prostredie.Kia Motors Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe. V súčasnosti zamestnáva viac ako 3 600 ľudí a vyrába modely Kia Ceed v štyroch karosárskych úpravách - päťdverový Ceed, Sportswagon, ProCeed, Kia XCeed a športovo-úžitkový Kia Sportage. Spoločnosť patrí medzi najväčších výrobcov a exportérov na Slovensku.Od spustenia sériovej výroby v decembri 2006 výrobné haly závodu opustilo už viac ako 3,6 milióna vozidiel a 5,3 milióna motorov.Kia Motors Slovakia je jedinou automobilovou fabrikou na Slovensku, ktorá produkuje aj pohonné jednotky. V dvoch motorárňach sa aktuálne vyrábajú ako spaľovacie, tak aj vznetové motory.