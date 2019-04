Kim Čong-un pricestoval do Ruska na summit s Putinom

Na snímke pracovník pripevňuje vlajku Ruskej federácie (vpravo) a Severnej Kórey vo Vladivostoku 23. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vladivostok 24. apríla (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un prekročil v stredu hranice Ruska, kam cestuje vlakom na svoju prvú návštevu tejto krajiny a na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré sa uskutoční vo Vladivostoku. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.Kimova cesta je zameraná na získanie podpory Kremľa, zatiaľ čo sa jadrové rozhovory medzi Pchjongjangom a Washingtonom nachádzajú na mŕtvom bode. Všeobecne sa očakáva, že Kim sa na stretnutí s Putinom predstaví ako seriózny svetový hráč a zároveň bude požadovať pomoc pri zmierňovaní ekonomického nátlaku spôsobeného americkými a medzinárodnými sankciami.Kim sa stretne s Putinom v zmienenom tichomorskom prístavnom meste vo štvrtok. Podľa kremeľského poradcu Jurija Ušakova bude hlavnou témou rokovania stále nejasná situácia týkajúca sa denuklearizácie." povedal novinárom Ušakov.Kim docestoval v obrnenom vlaku do ruskej hraničnej stanice Chasan, kde ho privítali kvetmi a tradičnými darmi - chlebom a soľou, uviedla tlačová agentúra RIA Novosti. Kim následne navštívil Dom rusko-kórejského priateľstva situovaný na stanici a postavený v roku 1986 pred návštevou Kimovho zosnulého starého otca Kim Ir-sena, ktorý zomrel v roku 1994.Kim podľa severokórejskej tlačovej agentúry KCNA odcestoval do Ruska v sprievode svojich kľúčových pobočníkov vrátane ministra zahraničných vecí Ri Jong-hoa a skúsenej jadrovej vyjednávačky Čche Son-hui. Reuters si všíma, že medzi delegátmi nie je Kim Jong-čchol, ktorý viedol rokovania so šéfom americkej diplomacie Mikeom Pompeom.Podľa severokórejskej stanice NHK by mohol Putin opätovne naštartovať šesťstranové rozhovory o jadrovom odzbrojení Kórejského polostrova, ktoré sa naposledy konali v roku 2008 a zúčastňovali sa na nich USA, Čína, Rusko, Japonsko, Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) a Južná Kórea.Juhokórejské médiá informovali, že v priebehu týždňa boli vo Vladivostoku zhliadnutí šéf Kimovho štábu Kim Čchang-son a vodcova sestra Kim Jo-džong.Vladivostok, ležiaci na ruskom Ďalekom východe, je najväčším ruským mestom severne od hraníc KĽDR, do ktorého sa dá dostať vlakom, Kimovým preferovaným dopravným prostriedkom na cesty do zahraničia. Summit Kim - Putin sa bude konať v areáli jednej z vladivostockých vysokých škôl.Putin v roku 2002 absolvoval summit aj s Kimovým zosnulým otcom Kim Čong-ilom, ktorý sa v roku 2011 stretol aj Dmitrijom Medvedevom, ktorý bol v tom čase prezidentom.