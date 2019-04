Kim sa s Putinom stretne vo štvrtok 25. apríla, píše denník Kommersant

Kim Čong-un a Vladimír Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 23. apríla (TASR) - Ruský denník Kommersant v utorok informoval, že severokórejský vodca Kim Čong-un sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom stretne vo štvrtok 25. apríla. Podľa denníka, ktorý citoval dva zdroje oboznámené s harmonogramom tejto návštevy, sa má schôdzka uskutočniť v ruskom ďalekovýchodnom meste Vladivostok.Severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA predtým v utorok informovala, že severokórejský vodca "čoskoro" zavíta do Ruska. Agentúra dodala, že obaja lídri absolvujú počas Kimovej návštevy spoločné rozhovory. Nijaké bližšie podrobnosti o tom, kde alebo kedy sa dvojica stretne, však už neuviedla.Kremeľ sa k tejto informácii zatiaľ nevyjadril. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom aj v pondelok potvrdil, že obaja lídri sa naďalej plánujú stretnúť koncom apríla, priblížila agentúra Reuters.Vodca KĽDR bude pravdepodobne do Vladivostoku cestovať svojím špeciálnym vlakom cez Čínu - rovnako, ako keď sa vo februári tohto roku vo vietnamskej metropole Hanoj stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.Putin by sa s ním mal na ruskom Ďalekom východe stretnúť po ceste na medzinárodné fórum o čínskej iniciatíve tzv. Novej hodvábnej cesty, ktoré sa bude konať 26.-27. apríla v čínskej metropole Peking.Summit Putin - Kim bude vôbec prvým vzájomným stretnutím oboch lídrov. Vrcholní predstavitelia Ruska a KĽDR sa dosiaľ posledný raz stretli v roku 2011. Rusko vtedy navštívil Kimov zosnulý otec, predošlý severokórejský líder Kim Čong-il, pričom sa stretol s vtedajším ruským prezidentom Dmitrijom Medvedevom.