Kim Stonová ide za hranice svojich možností. Deviaty prípad a stále viac démonov

Kto ťa potrestá, keď sa spreneveríš sľubu?

Osudný sľub je 9.diel skvelej krimisérie Kim Stonová.

Po tragickej smrti detektíva Dawsona sa Kim Stonová psychicky zrútila. Na začiatku deviateho dielu je krehká, zraniteľná, no zároveň nezastaviteľná. Krátko po jej návrate do práce čelí tím brutálnym vraždám, ktoré sú rafinované, bez stopy, no zároveň veľmi osobné.

Pri vyšetrovaní sa ukazuje, že za smrťami stojí temný osobný motív, ktorý siaha hlboko do minulosti obetí. Stonová a jej tím musia čeliť nielen komplikovanému prípadu, ale aj vlastným pochybnostiam, vzťahovým napätiam a starej známej bolesti.

Príbeh sa okrem samotnej vraždy a kriminálnej linke venuje aj etickým otázkam medicíny, liečby, dôvery medzi pacientom a lekárom – a hlavne následkom, keď sa naruší.

Osudný sľub je možno jeden z najcitlivejších dielov série, v ktorom sa mieša profesionálne vyšetrovanie s osobným smútkom. Je neuveriteľné ako dokáže Marsonsová stále udržiavať latku kvality, napätie, vždy nejako prekvapí.

Jedna z najlepších postáv súčasnej detektívnej scény. Kim Stovnová je skvelá vyšetrovateľka, nekompromisná, tvrdá, no zároveň komplikovaná osobnosť. Má temnú minulosť, v detstve zažila trauma a násilie, čo dnes ovplyvňuje jej osobný aj pracovný život. Sympatická je práve táto jej nedokonalosť...napokon, sám život nie je dokonalý a Kim si to uvedomuje. Našťastie má po boku verného kolegu Bryanta, rozumného sympaťáka, ktorý ju podporuje, vie s ňou zažartovať a ťahá ju z mnohých problémov.

Angela Marsons pôvodne nedostala šancu vydať svoju sériu tradičnou cestou – jej knihy boli digitálne samonáklady, ktoré si získali masovú popularitu. Dnes patria medzi najpredávanejšie britské krimi na svete. Osudný sľub písala v čase, keď mala autorka osobne náročné obdobie, čo sa odrazilo aj na psychickom rozpoložení Kim.

Z anglického originálu Fatal Promise (Bookouture, Londýn 2018) preložila Martina Šturcelová.

Milan Buno, literárny publicista