Kim žiada vojenské protiopatrenia na ochranu národnej suverenity

Na nedatovanej snímke, ktorú vydala severokórejská vláda severokórejský vodca Kim Čong-un (uprostred) stojí počas prehliadky vojenskej jednotky na malom ostrove Changrin neďaleko spornej námornej hranice s Južnou Kóreou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 31. decembra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un vyzval na prijatie diplomatických a vojenskýchna ochranu národnej suverenity a bezpečnosti KĽDR. Jeho apel zaznel na trojdňovom plenárnom zasadnutí ústredného výboru vládnej Kórejskej strany práce, ktoré prebiehalo v Pchjongjangu od soboty. Informovala o tom v pondelok juhokórejská agentúra Jonhap s odvolaním sa na správy severokórejských štátnych médií.Kim naliehal na zhromaždené stranícke špičky, aby pripravilicitovala vodcove slová severokórejská tlačová agentúra KCNA.O aké kroky by malo ísť, oficiálna správa nešpecifikovala.Kim Čong-un účastníkom zasadnutia v priebehu siedmich hodín predstavil komplexnú správu o práci strany a stave krajiny. Okrem iného sa v nej venoval otázkam ekonomického rozvoja a budovaniu ozbrojených síl.Pchjongjang začiatkom decembra varoval, že podnikne nešpecifikovaný krok, ak Spojené štáty do konca roka neprídu s ústupkami vo vzájomných rokovaniach o denuklearizácii Kórejského polostrova. Do Washingtonu odkázal, že Spojené štáty dostanúv závislosti od toho, ako sa zachovajú. Vyvolané špekulácie sa sústreďovali na možnosť raketového testu vrátane testu medzikontinentálnej balistickej rakety schopnej niesť jadrovú hlavicu.Rokovania o severokórejskom jadrovom programe sú v slepej uličke od februára, keď sa stretli lídri Spojených štátov a Severnej Kórey vo vietnamskom Hanoji. Ich summit sa skončil bez dosiahnutia očakávanej dohody, lebo Severná Kórea žiadala zrušenie amerických sankcií výmenou za čiastočnú denuklearizáciu, čo Trump nebol ochotný urobiť.