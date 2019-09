Kimov strýko už nebude severokórejským veľvyslancom v Prahe

Kim Čong-un, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 28. septembra (TASR) - Strýko severokórejského vodcu Kim Čong-una po štyroch rokoch skončí vo funkcii severokórejského veľvyslanca v Česku. S odvolaním sa na webovú platformu NKNews.org to v piatok uviedol spravodajský portál Novinky.cz s tým, že 65-ročný Kim Pchjong-il už tento rok odišiel do vlasti a teraz sa vrátil do Prahy, kde si zrejme balí veci.Jeho nástupca je podľa tohto zdroja už schvaľovaný, ale českí činitelia to nepotvrdili. Veľvyslanec je v Prahe od roku 2015.Ďalší človek oboznámený s každoročným programom veľvyslanca uviedol:Tentoraz však už v Prahe nemá ďalej pôsobiť.Hovorca českého ministerstva zahraničných vecí odmietol potvrdiť, či už prebieha schvaľovací proces nového severokórejského veľvyslanca.povedal hovorca.Zatiaľ nie je jasné, či Kim zamieri na iný veľvyslanecký post v Európe - pred Prahou pôsobil 16 rokov vo Varšave - alebo pôjde do dôchodku, čo by bola veľká zmena v jeho živote, pretože od 70. rokov pôsobí na rôznych diplomatických postoch v Európe.Po tom, ako bol v malajzijskom Kuala Lumpure otrávený nevlastný brat dnešného vodcu KĽDR Kim Čong-nam, objavili sa hypotézy, že aj strýkovi hrozí nebezpečenstvo a mohol by byť odstránený, aby nemohol ohroziť postavenie Kim Čong-una. Je totiž posledným žijúcim synom zakladateľa KĽDR Kim Ir-sena, avšak pololegitímnym, pretože Kim Ir-sen ho mal so svojou sekretárkou.Analytik I Min-jung sa však domnieva, že to, že Kim Pchjong-il mohol zostať v diplomatických službách aj po smrti svojho nevlastného brata Kim Čong-ila, bolo možné práve preto, že bol lojálny a nepredstavoval žiadnu hrozbu.