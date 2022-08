Kimova sestra: Jadrové zbrane za hospodársku pomoc od Soulu nevymeníme

Kim Jo-džong, vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una, v piatok odmietla ponuku Južnej Kórey na hospodársku pomoc svojej krajine výmenou sa denuklerizáciu a označila ju za absurdnú.





Kim Jo-džong takto reagovala na plán juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola, v rámci ktorého by KĽDR dostala potravinovú, energetickú a inú pomoc výmenou za to, že sa vzdá svojho jadrového programu.Ak si juhokórejský prezident myslí, že KĽDR vymení svoje jadrové zbrane a česť za hospodársku spoluprácu, tak je to "jednoduchý, detinský človek", povedala Kimova sestra.Zároveň odmietla priame rokovania s Junom. "Už sme dali jasne najavo, že si s ním nesadneme za jeden stôl," uviedla Kim Jo-džong.Kancelária juhokórejského prezidenta v piatok vyjadrila poľutovanie nad "nemiestnymi" vyjadreniami Kimovej sestry. "Takýto prístup Severnej Kórey škodí jej vlastnej budúcnosti, mieru a prosperite Kórejského polostrova," cituje kanceláriu agentúra Johnap.Severná Kórea tento rok uskutočnila rekordný počet skúšok zbraní vrátane vystrelenia medzikontinentálnej balistickej rakety, ku ktorému došlo prvýkrát od roku 2017. Washington a juhokórejskí predstavitelia opakovane upozorňujú, že KĽDR sa pripravuje na uskutočnenie svojho už siedmeho jadrového testu.Minulý týždeň režim v Pchjongjangu pohrozil "vyhladením" politického vedenia v Soule, ktoré viní za nedávne prepuknutie epidémie koronavírusu v KĽDR, píše AFP.Juhokórejsky prezident v stredu uviedol, že jeho vláda si neplánuje zaobstarať jadrové zbrane ako odstrašujúci prostriedok voči svojmu severnému susedovi. KĽDR pritom v ten istý deň otestovala dve strely s plochou dráhou doletu.