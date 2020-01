King Shaolin finišuje tretí album a vyráža na turné s novým vizuálom

Energiu i nehu zaobalenú do moderných tónov svetovej pop hudby bude kapela šíriť aj na svojom marcovom turné. S novým turné už tradične príde po bielom aj nový live perfomance vizuál zvýrazňujúci šou a živelnosť kapely.

Od zverejnenia posledného albumu uplynuli dva roky, čo všetko odráža ich nový album objasňuje Dominik Štofko: „Nový album je plný songov, ktoré sa stali Pandorinou skrinkou na moje trápenia, ktoré som mal v posledných rokoch. Napríklad skladba We Stand Together, ktorú som venoval na narodeniny mojej teraz už bývalej priateľke Claudii je jednou z tých, ktoré mi boli poslané, ja tomu hovorím z "Univerzum FM", kde sa nachádzajú všetky kompozície, ktoré ešte človek nenapísal. Je to skladba, ktorá ma naučila plakať a počas ktorej som mal stále slzy v očiach, lebo je plná lásky a pravdy.“

„Rovnako skladba Mind Game, podľa ktorej je nazvaný aj celý album, je tiež o mojom vzťahu. Opisuje moment, keď sa ľudia už odcudzia natoľko, že ich to extrémne bolí a mrzí, lebo sa navzájom stále neskutočne milujú. Avšak je prítomný len chaos, ktorému nevedia čeliť,“ prezrádza o piesni spevák, skladateľ a producent Dominik a ďalej pokračuje: „Alebo napríklad song, na ktorom hosťuje aj úžasná Miška Mäsiarová Oh, Little Boy, je o komplikovaných medziľudských vzťahoch. Domnievam sa, že práve táto skladba a emócia, ktorú má, mi pomohla dané obdobie celé emočne prekonať. Skrátka ku každému songu je čo povedať, lebo sa viaže na skutočnú etapu môjho života.“



Nový album bude obsahovať 11 skladieb. „Je to prvý album, o ktorom mám absolútne jasnú predstavu o tom, ako má vyzerať a znieť. Preto som sa rozhodol, že si zoberiem na zodpovednosť aj mixáž. Veľa som sa pri zrode a realizácii tohto albumu naučil a ako vždy ma usmerňoval mentorsky náš kapelník a manažér Michal Neffe. Som šťastný, že tieto emócie a časť môjho života bude navždy zaznamenaná na našom novom albume Mind Game," vysvetľuje Dominik, ktorý spracoval grafický vizuál albumu.



Spolu s vydaním nového albumu kapela vyráža na klubové turné, v rámci ktorého sa v marci predstaví v siedmich slovenských mestách.



„Na turné predstavíme bohatý koncertný program zložený z už ľudom známych skladieb, ktoré môžu poznať z koncertov či rádio éteru, samozrejme, nakoľko budeme robiť turné k novému albumu, tak to najlepšie z neho bude v playliste zaradené tiež. Tradične už štvrtý rok ideme takto komplexne jarné klubové turné. Vždy sa tešíme na marec, kedy zažívame tieto koncerty veľmi intenzívne, samozrejme, zorganizovať turné vyžaduje veľa energie a úsilia, ale keď sa chce, vždy sa dá. Takže i tento rok sa vidíme v slovenských kluboch," dodáva Michal Neffe.



Na koncerty si kapela pozvala aj viacero slovenských kapiel: The Sages, Good Boys. Agi Hlavenková s kapelou, pesničkárka Freezie a ďaľší.

Krst albumu je naplánovaný na posledný koncert celého turné 28. marca v klube Hopkirk v Bratislave.KING SHAOLIN MIND GAME Tour:6.3. Nové Mesto nad Váhom, BLUE NOTE13.3. Nitra, MUSIC A CAFE14.3. Trnava, TEN KLUB20.3. Košice, KASÁRNE KULTURPARK21.3. Prešov, WAVE27.3. Piešťany, EDEN28.3. Bratislava, HOPKIRK