Kingsman: Prvá misia (video)

„Kingsman: Prvá misia“ odhaľuje úplne počiatky prvej nezávislej spravodajskej agentúry prostredníctvom príbehu, ktorý obsahuje zbierku najhorších tyranov a zločincov, ktorí sa zhromažďujú, aby zosnovali prvú svetovú vojnu, aby vyhladili milióny, a jedného muža, ktorý musí pretekať s časom, aby ich zastavil.





Nového Kingsmana opäť režíruje Matrhew Vaughn a vo filme sa predstavia hviezdy strieborného plátna ako Ralph Fiennes („Spectre“, „The Grand Budapest Hotel“), Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Daniel Bruhl a iní skvelí herci.

KINGSMAN: PRVÁ MISIA

/ THE KING'S MAN /

Premiéra: 10. 2. 2022

Réžia: Matthew Vaughn

Scenár: Matthew Vaughn, Karl Gajdusek

Kamera: Ben Davis

Hudba: Dominic Lewis, Matthew Margeson

Hrajú: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou, Charles Dance, Stanley Tucci

Žáner: dobrodružný, akčný, komédia

Stopáž: 131 minút

Zem vzniku: Veľká Británia, USA

Rok výroby: 2020

Štúdio: Twentieth Century Studios

Formát: 2D DCP, zvuk 5.1, ATMOS , IMAX

Jazyková verzia: anglicky so slovenskými titulkami

Prístupnosť: nevhodné pre vekovú kategóriu maloletých do 12 rokov