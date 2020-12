Kino doma bude premietať aj na Silvestra

Kino Lumiére Slovenského filmového ústavu (SFÚ) počas aktuálneho lockdownu rozšírilo program svojej virtuálnej kinosály v Kine doma. „Filmy uvádza denne okrem pondelka, trikrát do týždňa premieta pre deti a pripravený má aj program na posledný deň roka," informovala o tom TASR Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ.





V silvestrovskom programe si Kino doma pripomenie otvárací film projektu z obdobia prvej vlny pandémie – francúzsku komédiu Zažiť to znovu od režiséra Nicolasa Bedosa.„Pri otváraní projektu Kino Lumiére doma, keď bola pri online projekcii obmedzená kapacita účasti na 300 užívateľských prístupov, film bol zo dňa na deň vypredaný," vysvetľuje Nôtová k uvedeniu divácky vďačnej snímky.Romantický aj dramatický film rozpráva o Victorovi, ktorý sa vďaka agentúre Cestovatelia v čase rozhodol zopakovať si tie najkrajšie chvíle života, keď stretol svoju životnú lásku. „Na túto originálnu komédiu s výborným hereckým obsadením a dialógmi bude divákom na Silvestra stačiť voľná vstupenka," avizuje kino.Počas posledného dňa v roku uvedie kino aj niečo pre milovníkov hororových filmov – pásmo krátkych filmov Stopy hrôzy.Na netradičnej rozlúčke so starým rokom uvidia napríklad kultový film od Václava Švankmajera Světlonoš (2005), odohrávajúci sa v labyrinte tajomného mesta. Keď sa na mesto znesie noc, hlavného hrdinu na ceste do stredu labyrintu čakajú tri nebezpečné skúšky.Vo filme Pavla Soukupa Lesapán (2015) sa v mysterióznej atmosfére napätia lesný hájnik konfrontuje s netvorom, čo sa nemusí skončiť rozprávkovo.Klaustrofobická snímka Ruchoth Raoth (2017) režiséra Emila Křižku sa už úspešne premietala na mnohých filmových festivaloch po celom svete a z Las Vegas si odniesla cenu za najlepší herecký výkon. Názov filmu v démonológii označuje duše mŕtvych, vo filme sa svojim démonom musí postaviť hlavný hrdina, ktorého výčitky uväznili v bludnom kruhu nevedomia.Program virtuálneho kina prinesie počas lockdownu aj obľúbené filmové hity od rešpektovaných tvorcov. Diváci sa môžu tešiť napríklad na najnovší film poľskej režisérky Agnieszky Hollandovej – životopisnú drámu Šarlatán (2020) o živote výnimočného muža Jana Mikoláška obdareného zvláštnymi liečiteľskými schopnosťami.Do programu je zaradený aj životopisný dokument Maradona (2019) od oscarového režiséra Asifa Kapadiu o nedávno zosnulom legendárnom argentínskom futbalistovi.Virtuálnu kinosálu www.kino-doma.sk je možné sledovať len na území Slovenska. Filmy sa hrajú ako live stream v presne určený deň a čas. Súčasťou každej projekcie je čet s divákmi, do ktorého sa môžu alebo nemusia zapojiť. Vstupenky sú dostupné cez webstránku niektorého z kín: Kino Lumiére Bratislava, Kino Tatran Poprad, Kino Iskra Kežmarok, Kino Fontána Piešťany, Kino Úsmev Košice.