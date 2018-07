KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Ant-Man a Wasp a Manžel na skúšku

Ant-Man a Wasp

filmového sveta štúdia Marvel prichádzajú Ant-Man a Wasp v novej kapitole, ktorá predstavuje superhrdinov s úžasnou schopnosťou zmenšovať sa. Po udalostiach vo filme Captain America: Občianska vojna musí Scott Lang čeliť dôsledkom svojich rozhodnutí ako superhrdina, ale aj ako otec. Ledva sa mu podarí nájsť rovnováhu medzi osobným životom a povinnosťami Ant-Mana, objaví sa Hope van Dyneová a dr. Hank Pym s novou neodkladnou misiou. Scott si musí znovu obliecť zmenšovací oblek a naučiť sa bojovať po boku príťažlivej Wasp, aby mohli spoločne odhaliť tajomstvo z minulosti.Leonardo Montenegro je bohatý a rozmaznaný playboy, ktorý si celý život len užíval. Ale ako sa hovorí – karma nie je zdarma. Keď z rozmaru odmietne zaplatiť za služby upratovacej služby, netuší, ako mu to osud vráti. Po jednej divokej párty vypadne z jachty a na druhý deň ho nájdu, ako sa bezradne motá v uliciach Oregonu. V nemocnici skonštatujú, že utrpel totálnu stratu pamäte a vyhlásia pátranie po jeho rodine. A vtedy nastupuje na scénu Kate – presne tá, ktorú nedávno tak ponížil. Vybavená širokým úsmevom a falošným sobášnym listom si poňho príde ako zákonitá manželka! Začiatok bude ťažký, ale aj život bežného pracujúceho muža s troma deťmi a úžasnou manželkou má niečo do seba. Ako dlho však dokáže Kate tajiť pred Leom jeho skutočnú identitu a udržať príjemnú idylku?Prežite najnebezpečnejšiu noc v roku. Prežite Očistu. Pokračovanie originálnej hororovej série vás zavedie na samotný začiatok. Do časov, ktoré znamenali zrod najkrvavejšej americkej tradície.Takmer 20 rokov očakávaný film režiséra Terryho Gilliama. Jeho sen o nakrútení tohto rozprávkového dobrodružstva sa mení na skutočnosť. Reklamný agent Toby cestuje v čase. Z Londýna 21.storočia sa prenesie do La Manche 17. storočia. Tam ho Don Quijote omylom považuje za Sancha Panzu.