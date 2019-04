Kirgizsko si pripomenulo 20 rokov prítomnosti OBSE v krajine

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Biškek 9. apríla (TASR) – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák vystúpil v utorok ako jeden z hlavných rečníkov na konferencii pri príležitosti 20. výročia pôsobenia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Kirgizsku.povedal na margo dlhoročnej spolupráce OBSE a Biškeku. V pozícii úradujúceho predsedu OBSE zdôraznil, že Kirgizsko je kľúčovou krajinou pri napĺňaníuviedol Lajčák. OBSE je podľa jeho slov pripravená pomôcť tento sen budovať. Kirgizsko označil za príklad krajiny, v ktorej funguje v praxi multilaterálne partnerstvo, aj v súvislosti s tým, že efektívny multilateralizmus je jednou z priorít slovenského predsedníctva v OBSE v roku 2019.Stretnutie v Biškeku na najvyššej úrovni je podľa jeho slov dôležitým spojovníkom medzi predsedníctvom OBSE vo Viedni, účastníckymi štátmi a tým, čo sa deje priamo na mieste v regióne.zhodnotil na podujatí v národnej knižnici v Biškeku, na ktorom sa zišli aj bývalí šéfovia misií OBSE v Kirgizsku.Lajčák obzvlášť vyzdvihol prácu programového úradu OBSE v Biškeku v ľudskoprávnej dimenzii. Jeho aktivity zahŕňajú presadzovanie zapájania žien do politického života, ale aj podporu fungovania občianskej spoločnosti.Programový úrad taktiež pomáha pri boji proti korupcii, organizovanému zločinu, zastrešovaní cezhraničného obchodu, zvyšovaní environmentálneho povedomia i podpore malých a stredných podnikov v regióne. Lajčák vyzdvihol dôležitosť zapájania mladých ľudí, ktorí súOBSE podľa šéfa slovenskej diplomacie významne a trvalo prispieva k stabilite nielen v krajine, ale aj celom stredoázijskom regióne.Na konferencii okrem Lajčáka a iných vystúpili šéf programového úradu OBSE v Kirgizsku Pierre von Arx a kirgizský minister zahraničných vecí Čingiz Ajdarbekov. Obaja zdôraznili kirgizskú sekulárnu tradíciu v mnohonárodnom prostredí. Prítomnosť ministra podľa nich dokazuje dôležitosť a význam prítomnosti OBSE v Kirgizsku.Bývalá kirgizská prezidentka Roza Otumbajevová zagratulovala OBSE ka označila túto organizáciu zapre svoju krajinu. Pripomenula, že OBSE vždy sprevádzala Kirgizsko a v ťažkých časoch mu bola veľkou podporou a profesionálnym partnerom, ktorý pomáhal pri budovaní demokratických procesov v krajine.OBSE začala v Kirgizsku pôsobiť po rozpade Sovietskeho zväzu. Aktuálne je tam prítomná prostredníctvom tzv. programového úradu OBSE v Biškeku, ktorého úlohou sú aktivity v oblasti bezpečnosti (bezpečnosť hraníc, nadnárodné hrozby, boj proti extrémizmu a radikalizácii, ktoré vedú k terorizmu). Zameriava sa aj na otázky ekonomického či environmentálneho charakteru, problematiku ľudských práv, rodovú rovnosť či podporu demokratických volieb a reformy súdnictva. Dôležitú pozíciu má taktiež akadémia OBSE v Biškeku, ktorá je vzdelávacím centrom OBSE v regióne.Minister Lajčák má v utorok v Kirgizsku na programe rokovanie s rezortným partnerom Čingizom Ajdarbekovom o témach OBSE, predsedom parlamentu Dastanom Žumabekovom a s prezidentom Sooronbajom Žeenbekovom v prezidentskom paláci nazývanom Biely dom. Cestu do Biškeku ukončí stretnutím so zástupcami občianskej spoločnosti a návštevou akadémie OBSE.(osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Čarnecká)