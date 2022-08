Kišida zreorganizoval svoju vládu, dôvodom sú možné väzby na Cirkev zjednotenia

Podpora Kišidovej vlády utrpela

Väzby na cirkev

10.8.2022 (Webnoviny.sk) - Japonský premiér Fumio Kišida v stredu zreorganizoval svoj vládny kabinet v snahe demonštrovať odstup jeho administratívy od konzervatívnej Cirkvi zjednotenia v súvislosti s jej napojením na zavraždeného bývalého predsedu vlády Šinza Abeho a ďalších vysoko postavených členov vládnej strany.Reorganizácia je už druhá za 10 mesiacov, odkedy Kišida nastúpil do úradu, a nasleduje po júlovom víťazstve vo voľbách, ktoré malo podľa očakávania zabezpečiť stabilitu do roku 2025. Šokujúci atentát na Abeho z 8. júla však zvýšil neistotu, keďže sa v dôsledku neho prepadla podpora Kišidovho kabinetu.Podľa Kišidu je dôležité získať si dôveru ľudí a tiež to, aby v novom kabinete boli len takí ľudia, ktorí súhlasili s prísnym preverením svojho napojenia na cirkev a pomocou osobám údajne podvodných obchodných praktík náboženskej organizácie.„Musíme byť opatrní vo vzťahoch s organizáciou, ktorá má známe spoločenské problémy tak, aby vo verejnosti nevyvolávali podozrenie,“ vyjadril sa predseda vlády.Podľa prieskumu, ktorého výsledky v pondelok zverejnil verejnoprávny vysielateľ NHK, klesla podpora Kišidovej vlády z 59 % na 46 %. Väčšina respondentov si pritom myslí, že politici dostatočne nevysvetlili svoje väzby na Cirkev zjednotenia a verejnú mienku rozdeľuje aj Kišidov plán zorganizovať štátny pohreb pre Abeho.Abeho smrteľne postrelili počas kampane, dva dni pred parlamentnými voľbami. Páchateľ sa na neho podľa polície a médií zameral práve pre jeho napojenie na Cirkev zjednotenia, ktorú muž nenávidel, pretože ich rodinu zruinovali obrovské finančné dary, ktoré jeho matka dávala náboženskému hnutiu.Nové zloženie kabinetu oznámil hlavný tajomník úradu vlády Hirokazu Macuno, ktorý si udržal svoj post. Päť ministrov zostalo na svojich miestach, ďalších päť sa vrátilo a deviati sú nováčikovia. Sedem ministrov, ktorí priznali svoje väzby na cirkev, prišlo o posty. Niektorí noví ministri však priznali, že v minulosti cirkvi dali príspevky a mali s ňou aj väzby, čo si vyslúžilo kritiku od opozičných lídrov.